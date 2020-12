Petits comerços i parades, amb dubtes sobre la gestió de residus

El Mercat del Lleó i els comerços i negocis de la zona de l´Eixample de Girona van començar la setmana amb una nova forma de gestionar les seves deixalles. D´una manera similar als habitatges d´aquest barri, també s´han hagut d´adaptar als canvis que comporta la recollida selectiva per calendari i als contenidors intel·ligents. En aquesta primera setmana encara han conviscut els dos mecanismes, però els dubtes i la incertesa s´han deixat notar.

És el cas dels paradistes del Mercat del Lleó, que, entre altres coses, a partir d´ara han de dipositar els residus orgànics en bosses compostables. Pere Masó, paradista, explica que fins ara l´abocaven directament amb caixes que després tornen a utilitzar, però ara preveu una major despesa per comprar les bosses compostables, que, a més, són més cares. «En un dia normal trec més de 100 quilos d´orgànica i els dissabtes, 250», diu Masó, que qüestiona: «Ara he de tirar sis euros cada dia? I dotze els dissabtes?», defensant que la forma com ho feia «és més ecològica». Sí que veu positiu que només ells puguin obrir els contenidors del mercat amb la targeta, perquè «a vegades ens trobem que hi ha gent que hi tira coses que no hi van».

Un altre problema afegit són les caixes de fusta, plàstic o porexpan que hagin de tirar, ja que les hauran de gestionar les mateixes parades. «Ho hem de tirar en algun lloc», manifesta el paradista, «si nosaltres estem aquí al mercat, són ells els que ens han de proporcionar els mitjans per desfer-nos d´aquestes coses», considera.

En tot cas, va poder dirigir-se a una persona de l´Ajuntament que es va anotar els seus suggeriments. «Que t´escoltin és important, però trobo que això s´hauria de fer a priori», opina Masó. «Si parles amb la gent afectada abans, el que proposes serà més concorde amb la realitat», afirma.

Qui s´encarrega d´atendre les incidències dels primers dies són els informadors. Un d´ells, Gerard Vila, exposa que han rebut bastantes queixes de comerços petits (aquests es regeixen igual que els domicilis). El rebuig només es recull els diumenges, que tenen tancat, i és el residu que més generen aquests negocis.

És una dificultat de què s´ha adonat Anna Sánchez, de Mamma Cafè, que hi afegeix la falta d´espai del seu local per poder-hi col·locar els contenidors mentre no els pugui tirar. «Són detalls que suposo que s´aniran polint, però de moment ens generen dubtes», afirma Sánchez.

