La Creu Roja fa una crida per aconseguir 8.400 joguines per a infants gironins en situació de vulnerabilitat

La Creu Roja fa una crida per aconseguir 8.400 joguines per a infants en situació de vulnerabilitat de les comarques gironines en el marc de la campanya 'Els seus drets en joc'. L'impacte de la pandèmia ha provocat un increment en la demanda i un descens en el nombre de donacions. De moment, arreu de la demarcació, han recollit unes 1.500 joguines. En fan falta com a mínim 1.500 més, però això comptant que només hi hagués una joguina per infant. L'objectiu que es marca l'entitat es que cada menor en pugui rebre tres. Les donacions es poden fer a diferents punts de recollida i han de ser joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i preferiblement de joc cooperatiu.

La pandèmia també ha impactat en la campanya 'Els seus drets en joc' que organitza cada any la Creu Roja per Nadal amb l'objectiu de repartir joguines a infants en situació de vulnerabilitat. La vicedirectora de la Creu Roja Joventut a les comarques gironines, Alba Rams, ha explicat que ara per ara han recollit unes 1.500 joguines, una xifra inferior a les que tenien a aquesta alçades de campanya en anys anteriors.

"La pandèmia ha afectat dues maneres. D'una banda, hi ha més famílies en situació més vulnerable i, de l'altra, han disminuït les donacions per la crisi econòmica", ha detallat. Per això, l'entitat fa una crida a particular i empreses per aconseguir, com a mínim, 1.500 joguines més. D'aquesta manera, podrien garantir que cada infant en rep almenys una. Tot i això, l'objectiu que es marca la Creu Roja és arribar a recollir 8.400 joguines (l'any passat la xifra òptima eren 7.200) perquè cada menor pugui en pugui tenir tres.

A la nau que l'entitat té a Vilablareix (Gironès), els voluntaris estan preparant les caixes per enviar a les assemblees locals de cada població, des d'on es prepararan els lots que els famílies podran passar a recollir. En el cas dels infants de fins a 5 anys, consisteix en les joguines, un llibre i un peluix. Per als que tenen entre 6 i 12 anys, també s'hi afegeix material escolar.

"Busquem joguines noves, per estrenar, no sexistes, no bèl·liques i cooperatives. No creiem que hi hagi infants de primera i de segona, tothom es mereix poder obrir una joguina nova", ha afegit el director local de Creu Roja a Girona, Sergi Garcia. L'entitat fa una crida a particular, empreses o qualsevol que hi vulgui participar a portar joguines als punts de recollida.

Tant la recollida com l'entrega es fan extremant les mesures higièniques per la covid-19. "Les joguines es desinfecten, passen la quarantena i es tornen a desinfectar abans d'entregar-les", concreta Rams. En anys anteriors, la recollida es concentrava en un sol dia. Per evitar aglomeracions, enguany repartiran els lots al llarg d'una setmana.