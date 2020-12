La Policia Municipal de Girona inspeccionarà deu botigues durant la campanya 'Joguina segura'

La Policia Municipal de Girona engega aquesta setmana la 7a edició de la campanya 'Joguina segura', que té com a objectiu controlar la seguretat de les joguines a les botigues de la ciutat amb motiu de les festes de Nadal. Durant els primers dies, faran una campanya informativa als 30 establiment de la ciutat i, posteriorment, inspeccionaran deu punts de venda. Es tracta d'una campanya que va començar el 2014. Al llarg d'aquests anys, han intervingut més de 4.300 joguines que no complien amb el requisits de seguretat.

La iniciativa va arrencar el 2014 i des de llavors el nombre d'intervencions de joguines ha disminuït considerablement. El primer any van inspeccionar nou botigues i van intervenir 2.687 joguines; el 2015 en van inspeccionar 20 i van fer 926 intervencions; el 2016 van retirar 620 joguines arran de 30 inspeccions; el 2017 es va registrar el primer descens dràstic en el nombre de joguines que no complien amb la normativa i en van intervenir 42 després de fer quinze inspeccions; el 2018 van actuar en quinze botigues on van comissar 67 joguines i, finalment, el 2019 van inspeccionar onze botigues i van retirar 54 joguines.

El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha destacat que aquesta és una campanya que "plenament consolidada" i que, amb els anys, s'ha demostrat ser "molt útil per millorar la seguretat dels més petits". "Quan parlem de policia de proximitat, també ens referim a actuacions com aquesta que el que fan és posar la policia al servei de les famílies", ha afegit.

La campanya 'Joguina segura' té en compte, principalment, que es compleixi la normativa relacionada amb l'etiquetatge per evitar que les joguines posin en perill la seguretat i la salut de les persones usuàries i de terceres persones; que compleixin la normativa, i que informin de manera adequada de l'ús i de les situacions de risc en cas d'utilitzar la joguina de forma inadequada.

Amb la campanya també volen assegurar que les joguines compleixin els requisits en matèria de seguretat perquè que es puguin comercialitzar sense riscos i que compleixin la normativa específica d'obligada aplicació en tots els països de la Unió Europea. També controlen la normativa d'etiquetatge i l'existència de productes alertats tant per l'Agència Catalana del Consum com per l'Institut Nacional del Consum.