Alumnes d’una escola de Salt demanen un pas de zebra

Alumnes de cinquè i sisè de primària de l´Escola FEDAC de Salt han iniciat una campanya per demanar un pas de vianants al carrer Llarg, davant del centre educatiu. Volen que «l´accés de la nostra escola sigui més segur, tant per a professors com per a alumnes i famílies», ja que sovint hi passen cotxes a molta velocitat. L´alumnat es va adonar d´aquesta necessitat fent un projecte d´itineraris segurs a l´escola, i van comprovar que «no podem travessar el carrer Llarg amb seguretat».

Per això han decidit impulsar la petició, a través d´una recollida de firmes al portal d´internet Change.org, que després presentaran a l´Ajuntament. Allà hi exposen que els vehicles que passen per davant del centre acostumen a fer-ho «a una velocitat poc adequada», ja que només es pot anar a 30 km/h ?una norma que es recorda a través d´un senyal. A més de ser un tram davant d´un centre escolar i per tant amb moviment d´infants i pares a les hores punta, afirmen que «és un carrer estret i sovint els vehicles piquen contra les pilones».

Ho il·lustren explicant un incident que van viure quan es disposaven a fer una sortida al parc Monar. «Estàvem esperant per creuar quan un cotxe va passar molt ràpid. El conductor, en veure nens i nenes esperant, es va espantar. Va frenar sobtadament tirant-se cap a un costat i va topar amb diverses pilones del carrer», exposen els alumnes.

A la petició, els autors hi recullen un seguit de motius pels quals veuen necessari un pas de vianants, com ara que a la primera meitat del carrer no n´hi ha cap, o també que ajudaria a reduir la velocitat a la qual van alguns cotxes.

A més, durant aquest curs, marcat per la covid-19, l´entrada del carrer Llarg s´ha assignat a l´accés dels estudiants d´ESO, dins les mesures preses per dispersar el màxim possible l´alumnat per evitar concentracions i frenar la covid-19. En paral·lel, argumenten que els veïns també se´n beneficiarien. «Hi ha gent gran que triga molt a poder creuar el carrer», observen. «Sense cap senyal que faci aturar els vehicles, els costa molt poder-ho fer». En definitiva, exposen que un pas de zebra evitarà incidents com «atropellaments, xocs de cotxes o cotxes a massa velocitat».