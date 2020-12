Girona unifica l'estètica dels nous elements divisoris de les terrasses

L´Ajuntament de Girona ha unificat l´estètica dels nous elements que s´han incorporat a les terrasses de bars i restaurants de la ciutat per tal d´evitar la propagació de la covid-19. La nova normativa fa referència a les mampares, tarimes, jardineres i estufes, que fins ara no estaven regulades a les ordenances en l´àmbit estètic. Ara han determinat quines característiques han de tenir i com han de ser per tal d´homogeneïtzar els elements de la via pública. Aquests criteris els hauran de complir aquells establiments que a partir d´ara sol·licitin la llicència per tenir terrassa, així com aquells locals que vulguin adquirir aquests nous elements. En cap cas, la normativa s´aplicarà en caràcter retroactiu.

«És important garantir una continuïtat en la imatge de la via pública, que tinguem uns criteris definits sobre com han de ser les terrasses de bars i restaurants de tota la ciutat. Ara que amb la pandèmia hem ampliat els espais destinats a aquests usos, i que s´ha convertit en una necessitat per al sector, creiem que cal marcar el marc estètic de cara al futur», va afirmar el tinent d´alcaldia i regidor d´Urbanisme, Lluís Martí, en un comunicat.

Les mampares han de ser rígides, transparents, amb rodes i d´una altura d´entre 1,60 i 1,80 metres. Només es poden instal·lar en dos laterals de la terrassa; excepte aquelles que estan situades sobre la calçada que poden instal·lar-les en tres laterals. En el cas que tingui incorporada una jardinera, aquesta ha de contenir plantes naturals i vives.

La col·locació de les mampares té la finalitat de limitar l´espai d´ocupació de la terrassa, no de tancar l´espai, ja que en tot moment s´ha de garantir la circulació d´aire a la terrassa.

Pel que fa a les tarimes, aquestes han de ser de colors marronosos foscos i de fusta, composite o similar amb tractament antilliscant. No es poden instal·lar sobre la vorera, però sí a la calçada per evitar problemes d´accessibilitat; tanmateix, no es poden col·locar al Barri Vell. Les tarimes poden tenir una barana metàl·lica, jardineres o mampares.

Per una millor neteja i sobretot per deixar lliure la circulació de l´aigua de la pluja per sota la tarima, s´han de col·locar peces metàl·liques a la part inferior perquè la plataforma quedi elevada. A més, perquè la tarima encaixi amb la vorera s´ha de col·locar una peça metàl·lica entre amb?dues.

Segons indica el consistori, el titular de la llicència és el responsable de mantenir neta la terrassa i, en concret, l´espai de sota la tarima.

Les jardineres han de ser de ferro corten, de 60 cm d´altura amb una religa galva i amb dues rodes, excepte si estan integrades a les mampares rígides. La vegetació que s´hi planti ha de ser natural i s´ha de mantenir.

Per acabar, les estufes poden ser de gas propà o elèctriques, i només es poden col·locar d´octubre a abril. El color també ha d´harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.