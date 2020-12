Comença el càsting d'extres per a 'La catedral del mar'

Desenes de persones fan cua al pati de la Casa de Cultura de Girona per participar en el càsting de la segona part de 'La catedral del mar'. La selecció durarà fins divendres i l'empresa encarregada busca més de 500 extres per al rodatge, que a terres gironines començarà a principis del 2021. Es busquen homes i dones d'entre 25 i 65 anys, amb cabells llargs o semillargs. A ells, a més, se'ls demana que portin barba o se la deixin créixer. Arran de la covid-19, es demana als participants que hi vagin amb cita prèvia, tot i que a aquells que no en tenen de moment també se'ls permet fer el càsting. La prova és ràpida i allò que s'allarga, de fet, és l'espera. Cada interessat omple un paper amb les seves dades i després se'ls fa una fotografia.