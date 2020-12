La contaminació atmosfèrica baixa un 42,46% a Girona aquest 2020

La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Girona ha disminuït un 42,46% aquest 2020 respecte de l'any passat per les restriccions a la mobilitat per la pandèmia. En concret, segons les dades obtingudes de l'estació automàtica de la Generalitat, la mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) va ser de 14,96 µg/m3 entre el 14 de març i el 22 de novembre d'aquest any, mentre que al 2019 la xifra se situava en 26 µg/m3 (el valor límit d'aquest contaminant és de 40 µg/m3). Un altre dels indicadors que també determina la qualitat de l'aire i que ha registrat una reducció del 20,60% respecte de l'any anterior són les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10).

Han passat d'una mitjana de 23,12 µg/m3 el 2019, a 18,36 µg/m3 aquest 2020 durant la pandèmia). El valor límit de les PM10 és de 50 µg/m3.

Malgrat que Girona té una bona qualitat de l'aire la major part de l'any, aquest 2020 amb el confinament i les restriccions de mobilitat, les dades han millorat. Les xifres mostren una disminució dels nivells de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió a partir del mes de març, quan es va decretar l'estat d'alarma. A l'abril, a més, és quan es va assolir una major disminució de diòxid de nitrogen (un 60%) per la reducció de la circulació de vehicles. En canvi, el mes de juliol va ser quan més van disminuir les partícules en suspensió (un 36,86%) respecte de l'any anterior.

Pel que fa a les diferents fases de restriccions, s'observa que durant el confinament total de la primera onada, entre el 14 de març i el 26 d'abril, es va produir una reducció del 59% dels nivells de NO2 i del 19% de PM10 respecte al mateix període de l'any 2019. A partir del 27 d'abril i fins el 21 de juny, amb la desescalada per fases, hi va haver una reducció del 51% en diòxid de nitrogen i del 22% en partícules en suspensió. A partir del 22 de juny, tot i la finalització de l'estat d'alarma, la flexibilització de les mesures restrictives i l'inici del període estival, es va mantenir la tendència a la baixa respecte el mateix període del 2019, amb una reducció del 26% en NO2 i del 16% en PM10.

En aquesta segona onada, amb dades del 14 de setembre al 22 de novembre, s'ha registrat una reducció dels nivells de NO2 del 18%. Pel que fa als nivells de PM10 són molt similars als obtinguts el mateix període del 2019, ja que els dies 21 i 22 d'octubre, la Generalitat va declarar un "Episodi ambiental de contaminació per PM10" a tot Catalunya, degut a la intrusió de pols africana a l'atmosfera. Això va comportar superacions puntuals del valor límit de PM10 (50 µg/m3) a Girona, que, a la vegada, van fer augmentar la mitjana del període.

Una prova pilot

Amb l'objectiu de millorar l'obtenció de dades sobre la qualitat de l'aire, l'Ajuntament ha instal·lat quatre sensors municipals com a prova pilot en fanals ja existents. Concretament, a la plaça Marquès de Camps, a la plaça de Núria Terés i Bonet, a la plaça de l'Hospital i a l'encreuament entre el carrer de Reggio Emilia i el carrer del riu Cardener. Si el sistema dona bons resultats, està previst estendre'l a tota la ciutat.

Els sensors permeten saber dades com la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica, el soroll ambiental i els nivells de diòxid de nitrogen, d'ozó, de les partícules en suspensió, de monòxid de nitrogen i de monòxid de carbó. A més, gràcies a aquest sistema es podrà integrar tota la informació directament a la plataforma analítica municipal abarantint la despesa de gestió i manteniment.

Està previst que, en els pròxims mesos, tota aquesta informació estigui a l'abast de la ciutadania, a través d'una plataforma oberta a tothom i que es podrà consultar a temps real.