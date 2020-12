Arrenca el càsting per a la segona part de «La catedral del mar»

Desenes de persones van fer cua ahir al matí al pati de la Casa de Cultura de Girona per participar al càsting de la segona part de La catedral del mar. La selecció durarà fins divendres i l'empresa encarregada busca més de 500 extres per al rodatge, que a terres gironines començarà a principis del 2021. Es busquen homes i dones d'entre 25 i 65 anys, amb cabells llargs o semillargs. A ells, a més, se'ls demana que portin barba o se la deixin créixer. Arran de la covid-19, es demana als participants que hi vagin amb cita prèvia, tot i que a aquells que no en tenen de moment també se'ls permet fer el càsting. Cada interessat omple un paper amb les seves dades i després se'ls fa una fotografia.

Només creuar la porta de la Casa de Cultura, als participants al càsting se'ls pren la temperatura. Després se'ls dirigeix cap al pati, on han de fer cua guardant distàncies. I a partir d'aquí, en grups reduïts van pujant fins al primer pis, on es fa la selecció. Allà cadascú omple un formulari on, a més de les dades personals, també se'ls en demanen de físiques (pes, alçada, color dels ulls...). Per últim, se'ls fa una fotografia. Abans de marxar, a tots se'ls demana que a partir d'ara no es tallin els cabells. I a ells, a més, se'ls diu que es deixin créixer barba.

El càsting arrenca amb 540 persones que ja han demanat cita prèvia per a un dels tres dies. Tot i això, de moment, l'empresa encarregada també permet que aquells qui no en tenen puguin fer la prova.

Al voltant de les onze del matí, els participants que s'esperaven ja donaven tota la volta al pati de la Casa de Cultura. Aproximadament, cada hora l'empresa de selecció atén una quarantena de persones. La directora del càsting, Sandra Sánchez, explicava ahir que busquen que els extres tinguin característiques «molt naturals». «Que no tinguin pírcings ni tatuatges, que elles no portin reflexos als cabells i que ells no duguin tallats moderns ni el cap rapat», va concretar.

Entre els qui van omplir ahir el formulari i es van presentar al càsting hi havia en Sergi González. Porta barba i els cabells mig llargs. «Ja m'han dit que no me'ls talli», explica a la sortida. «He decidit presentar-me per curiositat i també perquè és una experiència divertida; no ho faig pels diners, però ja vaig fer d'extra a Joc de Trons i em va agradar», va dir. «M'han explicat que es tracta d'una sèrie de l'edat mitjana, i que buscaven gent que no tingués tatuatges ni pírcings, i com que no en porto i tinc una aparença molt normal, he vingut», explicava una jove de Figueres, Azucena Moya en sortir de la prova.