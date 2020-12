El Gran Circ de Nadal amplia a catorze les funcions i confia tenir un 50% d'aforament o serà «insostenible»

El Gran Circ de Nadal de Girona encara l'edició més difícil per la pandèmia. Per adaptar-se al coronavirus, es faran fins a catorze funcions entre el 25 i el 29 de desembre. No hi haurà entreacte, l'espectacle durarà uns 90 minuts ininterromputs, s'ha suprimit el bar i s'habilitaran més entrades al pavelló de Fontajau. I tot això, enmig de la incògnita, a quinze dies vista, per saber quin aforament es podrà tenir.

El seu promotor, Genís Matabosch, confia poder passar del 10% actual al 50%, perquè sinó ja avisa que serà "insostenible". De moment, però, suspendre'l no els passa pel cap. "Sinó no hi treballaríem incansablement", diu. El circ té com a eix l'adrenalina, amb un cartell que inclou 25 artistes arribats de set països diferents.