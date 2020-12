La Xarxa pels Drets de Girona reclama la fi dels desnonaments

La Xarxa de Lluita pels Drets Socials, que aplega entitats de Girona i Salt (Gironès), reclama l'aturada "indefinida i immediata" dels desnonaments i que tots els habitatges en mans de fons voltors, bancs o grans tenidors es posin de manera "urgent" a disposició de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. La Xarxa, creada arran de la crisi del 2008, s'ha reactivat ara per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Aquest dijous, prop d'un centenar d'activistes han tallat l'avinguda Jaume I per fer un minut de silenci en record de les víctimes de l'incendi de Badalona: "No tenir casa mata, i s'ha demostrat que no és una exageració".