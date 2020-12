Guanyem veu poca claredat en el canvi als nous contenidors

La formació Guanyem Girona ha recopilat els dubtes i inquietuds dels comerciants i veïns sobre els nous contenidors intel·ligents de l´Eixample i al Mercadal. En una visita al Mercat del Lleó ahir, la regidora Laia Pèlach i el regidor Pere Albertí van parlar amb usuaris del nou sistema de recollida de residus, qui els hi ha fet arribar qüestions que necessiten millorar. Expliquen que una queixa comuna entre veïns i comerciants és «la poca claredat» de l´Ajuntament. «Si bé és cert que s´ha desplegat un equip que informa sobre les novetats i hi ha un FAQs disponible al web, ens trobem que hi ha molts casos específics que no estan ben resolts», ha assenyalat Pèlach. Altres usuaris també els alerten que l´horari de recollida d´escombraries no és òptim per al reciclatge. Alguns veïns han denunciat que a vegades el camió passa a recollir les escombraries del dia anterior a mig matí, hores després que la gent hagi començat a llençar-hi la brossa d´aquell dia, fent que es barregin dues fraccions.