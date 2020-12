Els Reis Mags i el Tió es podran saltar el toc de queda nocturn a Sant Julià de Ramis

L´alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha aprovat un ban d´alcaldia pel qual estableix que les tasques del tió, patges reials i Reis d´Orient són serveis essencials. Ho justifica pel «bon comportament» dels infants del municipi «des que va començar el confinament». Per això, autoritzen «a aquestes autoritats a saltar-se el confinament nocturn» per complir amb les seves feines durant les festes de Nadal. Puigtió aprofita el ban per recordar als habitants que segueixin complint de les mesures de seguretat per contenir la pandèmia.