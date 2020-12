Torna el Gran Circ de Nadal de Girona, a l'espera que s'ampliï l'aforament permès

Un any més arriba el Gran Circ de Nadal de Girona, en una setena edició adaptada a la situació de pandèmia. Els organitzadors han decidit augmentar el nombre de funcions fins a 14, que tindran lloc al Pavelló Municipal de Girona-Fontajau del 25 al 29 de desembre. L´espectacle s´anomena Adrenalina i comptarà amb 25 artistes internacionals que oferiran vuit atraccions d´alt voltatge. A només quinze dies de l´estrena, esperen que aleshores el Procicat autoritzi l´ampliació de l´aforament permès en els espectacles i actes culturals, que ara limita el públic a 500 persones per sessió. També esperen que es flexibilitzin les restriccions a la mobilitat.

Ahir el president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, va presentar la programació d´enguany, acompanyat de la tinenta d´alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, i del vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira.

Una de les representacions, la del dia 29 de desembre, a les quatre de la tarda, adoptarà la fórmula del «Circ Solidari» amb entrades destinades a persones en situació de vulnerabilitat. La iniciativa compta amb la col·laboració d´empreses de caràcter social de la ciutat. L´organització busca empreses i particulars disposats a costejar l´entrada per a aquests públics.

El format del Gran Circ de Nadal s´ha adaptat a les mesures sanitàries per frenar l´expansió de la covid-19. Així, aquest any l´espectacle té uns 90 minuts de duració i no tindrà entreacte per reduir al màxim el moviment de persones. Tampoc no hi haurà servei de bar ni crispetes, ni es permetrà l´entrada de menjar o beguda al recinte, per evitar que la gent es tregui la mascareta. S´habilitaran quatre accessos per entrar i sortir del pavelló, de manera que s´evitin les aglomeracions. A més, s´oferirà gel hidroalcohòlic als assistents.

Les restriccions actuals per frenar la covid-19, fixades pel Procicat, estableixen el màxim d´aforament a 500 espectadors, una cinquena part del públic que solia assistir a cada funció del Gran Circ de Nadal. Per això, l´organització està pendent que la situació sanitària permeti avançar de fase i es torni a autoritzar l´aforament en un 50% dels espais culturals. Així es passaria de 500 a 1.183 persones de públic. Les edicions anteriors solien comptar amb unes 2.400 persones per sessió.

Sota el títol Adrenalina: Més enllà dels límits, el Gran Circ de Nadal presenta un espectacle «únic irrepetible» que només s´oferirà durant aquests cinc dies a Girona. Matabosch va destacar ahir la qualitat de les actuacions preparades, que aniran acompanyades de música en viu de la mà de la Paris Circus Orquestra. Adrenalina comptarà amb el malabarista sevillà Michael Ferreri, el que acumula més Records Guiness de la història en la seva disciplina; el llançament de ganivets dels italians Duo Jasters, considerats dels millors en actiu actualment; i el trapezista alemany Alexander Lichner, que combina tècniques de força i d´equilibri amb passatges arriscats.

El mag Nicolas del Pozo, provinent de França, arriba amb el repte de demostrar que res és impossible en el món de les il·lusions. El duo ucraïnès El Beso presentarà una original variant en parella de la disciplina del màstil aeri; i també actuarà el còmic Eric Boo-Catalunya, que ha actuat deu anys al llegendari Moulin Rouge de París. Destaquen, també, els acròbates de Cuba i França Duo Solys; i el quintet de motoristes de l´infern Hell Riders, que creuaran les seves cinc motocicletes a l´aire.

Tant l´Ajuntament de Girona com la Diputació provincial han mostrat el seu suport a poder celebrar la setena edició malgrat la situació de pandèmia. Justament, la regidora Plana ha destacat que «aquest any hem hagut de suspendre moltes activitats per la crisi sanitària, de manera que poder gaudir una mica de color i cultura amb el circ és una aposta important que ens pot anar molt bé a tots». Per la seva banda, el diputat Albert Piñeira ha ressaltat que «és un luxe tenir a Girona un any més un espectacle de tanta qualitat». Ha afegit que «aquesta serà una edició diferent, condicionada per la covid-19, però segur que ens tornarà a sorprendre. Considerem que són necessaris la cultura i el circ, i cal que siguin presencials».