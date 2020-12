Alumnes de l’escola FEDAC Pont Major de Girona recullen 318 quilos de taps solidaris

Un any més, l´escola FEDAC Pont Major de Girona ha impulsat una recollida de taps solidària per a la investigació de l´Atròfia Muscular Espinal (AME). En aquesta tercera edició, l´alumnat del centre educatiu gironí ha batut el seu rècord d´anys anteriors i ha recollit 318,27 quilos de taps de plàstic, que han omplert fins a 374 garrafes.

Ahir es va fer l´acte de cloenda de la campanya del curs 2019-2020, després que la covid-19 impedís celebrar-lo l´estiu passat. La donació es fa en benefici de l´hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que investiga aquesta malaltia neuromuscular.

La campanya s´emmarca dins el projecte Aprenentatge Servei (ApS) i es fa en col·laboració amb l´associació Junts contra l´AME. Es tracta d´una proposta educativa que «combina processos d´aprenentatge i de servei a la comunitat» en un mateix projecte, segons expliquen des de l´escola FEDAC Pont Major.

El projecte ApS busca fomentar valors com la consciència i col·laboració social, fent que, a la vegada, l´acció tingui una repercussió solidària a la societat. Així, en aquest projecte, l´alumnat d´infantil és l´encarregat d´organitzar el procés de recollida.

La iniciativa Junts contra l´AME té com a objectiu millorar la vida de les persones que pateixen atròfia medul·lar espinal i és per aquest motiu que es busca invertir més fons per investigar la malaltia. Al capdavant de l´associació i de la iniciativa solidària hi ha una família de Lloret de Mar, afectada per aquesta malaltia. A l´acte d´ahir, els més petits de l´escola van rebre la família i els van fer entrega de la recol·lecta.

Des del 2017, l´entitat ha recollit un total de 12.000 quilos de taps, que s´han traduït en una aportació de 2.000 euros a la investigació de l´AME.

L´Atròfia Muscular Espinal (AME) és una malaltia genètica que ataca un tipus de cèl·lules nervioses de la medul·la espinal. Aquestes neurones es comuniquen amb els músculs que es poden controlar, com els dels braços i les cames, que s´afebleixen. Això causa una pèrdua progressiva de força. Existeixen moltes variants d´AME de diversa gravetat.