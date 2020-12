L’AV de l’Eixample de Girona porta al ple la creació d’un Centre Cívic per al barri

L´Associació de Veïns (AV) de l´Eixample de Girona reclama un centre cívic per al seu barri. Argumenten que es tracta d´un dels més densos de la ciutat i frega els 10.000 habitants. Malgrat això, critiquen que actualment no disposen ni d´un centre cívic, ni tampoc de «cap biblioteca, ni casal d´avis, ni cap instal·lació municipal de lleure per canalitzar activitats destinades a la gent que hi viu i tan necessàries per a dinamitzar el barri». L´AV ha presentat una moció que es debatrà al ple municipal de dilluns vinent, amb l´objectiu que la proposta es materialitzi en aquest mandat.

La Junta de l´AV vol que aquest nou centre cívic es converteixi en una «eina important» perquè la ciutadania «pugui gaudir d´un espai suficient per poder exercir totes les activitats que es porten a terme», tant des de l´AV com des del mateix barri. Expliquen que el local actual de què disposen no els permet incrementar la seva programació d´activitats per falta d´espai, com ara «teatre, dansa, fisioteràpia, manteniment esportiu», entre d´altres.

A la moció que dilluns porten al ple s´inclou el compromís que es creï el Centre Cívic Eixample abans que no acabi aquest mandat. L´AV demana que l´equipament sigui adquirit de propietat per l´Ajuntament, i que es trobi dins els límits del barri de l´Eixample. D´altra banda, concreten dos requisits més: que el local sigui accessible, i també i prou gran per dur a terme les activitats pròpies d´un Centre Cívic.