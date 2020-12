Naus abandonades a Girona on hi viuen quinze indigents

L'incendi declarat dimecres en una nau a Badalona, amb un balanç provisional de tres morts, ha posat sobre la taula una realitat que fa anys que es viu a diversos municipis catalans: l'ocupació d'espais industrials abandonats per part de persones vulnerables. A la mateixa Badalona hi ha altres espais industrials ocupats, però a municipis com Terrassa, Sabadell, Barcelona o Girona també hi ha naus ocupades des de fa anys. A Barcelona l'Ajuntament té detectats una setantena d'assentaments, i a Girona i Terrassa hi ha una quinzena d'indigents ocupant naus abandonades

En el cas de Girona es tracta de naus ubicades a la carretera de Barcelona, que fa una dècada que estan en desús i on hi ha indigents que han optat per viure-hi. L'Ajuntament de Girona fa el seguiment d'una quinzena d'indigents que hi viuen i, segons la regidora de Drets Socials, Núria Pi, des del consistori i entitats se'ls ofereix ajuda social més enllà de la bàsica (alimentació i higiene). Pi, però, admet que hi ha «poc marge» per millorar-ne la situació, perquè els mateixos sense llar no volen. «Sabem que l'estructura de les naus no està en les millors condicions, però és on volen estar i es tracta d'una propietat privada», explica, i no hi poden entrar contra la seva voluntat.

Tot i això, remarcat que en certa manera s'organitzen dins dels espais abandonats i no generen problemes de convivència, a diferència del que sí ha passat en altres llocs ocupats a la ciutat. En concret, en blocs d'edificis on hi ha hagut ocupacions vinculades a la delinqüència o les màfies on «sí que s'aprofiten de la vulnerabilitat de les famílies i creen conflictes als barris».