Un 60% de l'Eixample de Girona recull la targeta dels nous contenidors intel·ligents

Al voltant d´un 60% dels habitatges i activitats comercials de l´Eixample de Girona ja disposen de la targeta i el material per utilitzar el polèmic nou sistema de recollida de residus del barri. Aquests elements es podien anar a buscar a l´únic punt que l´Ajuntament de Girona va habilitar, al costat del Mercat del Lleó, que va estar actiu des del 23 de novembre, allargant-se fins al 7 de desembre. L´alternativa era recollir-lo al mateix consistori, on s´haurà de dirigir ara el 40% restant de veïns i comerços que encara no en disposen.

Dues setmanes després del canvi en la gestió de residus, aquest segueix causant incertesa entre una part dels usuaris. Per resoldre els dubtes, el consistori manté la campanya informativa i de sensibilització a peu de contenidors, que continuarà fins al pròxim 19 de desembre. La campanya compta amb 21 informadors equipats amb tauletes, a qui els ciutadans es poden dirigir per transmetre qualsevol pregunta, incidència o petició que tinguin en relació amb els nous contenidors intel·ligents.

En aquest sentit, també resol els dubtes per altres canals, com una adreça electrònica (residusinetejagirona@ajgirona.cat), la bústia d´avisos, una web de preguntes freqüents i videotutorials explicatius.

Malgrat això, entre els veïns persisteix una sensació de certa manca de claredat per a diverses situacions. Les qüestions són diverses: per exemple, si els horaris per tirar cada fracció s´adeqüen a les necessitats dels petits comerços. Un altre dubte freqüent és què passa si ets fora del domicili durant uns dies. De fet, per casos així, a la pàgina de preguntes freqüents s´indica que des dels domicilis s´ha de portar la fracció de rebuig fins a la deixalleria de Mas Xirgu.

La incertesa arriba al punt que, sovint, s´acaben acumulant bosses d´escombraries al costat dels contenidors intel·ligents. L´Ajuntament explica que, en aquests primers dies, «s´està prestant un servei de recollida de brossa dels entorns de contenidors». Preveuen deixar de prestar aquest servei «una vegada la ciutadania s´hagi adaptat al nou model de recollida». Precisament perquè el sistema es troba «en una primera fase de sensibilització i informació», amb el canvi d´hàbits que això comporta, el consistori tampoc concreta quan es començarà a sancionar.

En aquesta línia, fonts del consistori recorden que es tracta d´una ampliació de la prova pilot que va començar a la plaça Catalunya l´abril de 2019. Des de l´Ajuntament expliquen que, un cop s´hagi consolidat aquest nou model de recollida a les noves 26 àrees de contenidors, «es realitzarà una valoració global i es modificarà totes aquelles mesures que siguin necessàries».