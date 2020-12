Guanyem Girona porta a ple una moció que obligui l'equip de govern a fer efectives les que ja han estat aprovades

Guanyem Girona portarà al proper ple de dilluns una moció que reclama fer efectives les mocions que ja han estat aprovades i que encara estan pendents d'executar. El principal grup a l'oposició assegura que "la gran majoria" de les 71 mocions que s'han aprovat i que han estat iniciativa tant de partits polítics com d'entitats ciutadanes estan pendents de tirar endavant. A més, carreguen contra l'executiu de Marta Madrenas per haver votat a favor de més de la meitat de textos que s'han aprovat en el plenari, però no fer efectius bona part d'ells. En aquest sentit, Guanyem carrega contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a qui acusa de "buscar un titular, sense intenció" d'aplicar la moció.

Més enllà del compromís per part del govern d'executar allò aprovat al ple, el text que portarà Guanyem a votació demana també la instauració d'un mecanisme que permeti fer el seguiment de les mocions. El cap de l'oposició, Lluc Salellas, assegura que ni els grups que no estan al govern ni la ciutadania tenen cap sistema per avaluar l'estat d'execució dels acords. Des de Guanyem proposen un sistema informatiu dins del portal de transparència, que periòdicament es faci públic un informe sobre l'estat de les mocions i que a les comissions informatives s'informi dels progressos.