Lleuger repunt del risc de rebrot a la regió sanitària de Girona, que és ara de 258 punts

Un laboratori on s'analitzen les proves PCR de covid-19

Un laboratori on s'analitzen les proves PCR de covid-19 | ACN

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats de covid-19 fins aquest diumenge són 35.539 (156 més que ahir) i pugen a 38.333 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.214 en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre el 3 i el 9 de desembre es van declarar 43 defuncions, 44 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 5 punts, fins a 258, mentre que la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre era de 287. L'Rt baixa una centèsima i se situa en l'1,00 (1,06 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 132 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies de 279 (287 en l'interval anterior).

Hi ha 227 ingressats, 20 més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 232, 229 la setmana anterior.

Catalunya registra 1.328 casos i 41 morts més en les últimes 24 hores



A tot Catalunya, s'ha registrat fins aquest diumenge 358.536 casos confirmats acumulats de coronavirus --326.181 amb una prova PCR o test d'antígens--, 1.328 més que en el recompte de dissabte, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.

La xifra de morts total se situa en 16.374, que són 41 més que els que es van registrar dissabte: 10.135 a hospitals o centres sociosanitaris, 4.349 a residències, 964 a domicilis i 926 que no es poden classificar per falta d'informació.

Quant als pacients ingressats a hores d'ara, la xifra se situa en 1.442, cosa que suposa un augment de 54 respecte a l'últim recompte. Un total de 338 pacients es troben ingressats a la unitat de vigilància intensiva (UCI) --de centres públics i privats--, 5 més que en el balanç anterior.

La taxa del risc de rebrot ha pujat: dissabte aconseguia un nivell de 167, i 24 hores després està en 171. La velocitat de reproducció de la malaltia (rho) ha baixat a 0,91 i la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 202,52 per cada 100.000 habitants.

A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 26.133 persones que han donat positiu, de les quals 7.515 han mort i 94 es troben ingressades ara mateix.

Per comarques



A la comarca del Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 117.485 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 6.534 morts, mentre que a hores d'ara hi ha 402 pacients ingressats; el risc de rebrot és de 153.

A Osona (Barcelona) s'han comptabilitzat 10.322 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 492 morts, i ara per ara hi ha 32 pacients ingressats; el risc de rebrot és de 335.

Al Baix Llobregat (Barcelona) s'han registrat 36.448 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.795 morts; ara hi ha 93 pacients ingressats, mentre que el risc de rebrot és de 149.

Al Gironès (Girona) s'han registrat 11.231 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 282 morts; ara mateix hi ha 41 pacients ingressats, i el risc de rebrot és de 179.

Regió sanitària de Barcelona: l'Rt baixa, el risc de rebrot puja



A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 72.209 (+172), xifra que s'eleva a 81.213 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.272 persones a l'àrea, dotze més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja dos punts i se situa en 137. El de la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre era de 184. L'Rt baixa de 0,89 a 0,88, per sota de la de la setmana anterior (1,02), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 70 per cada 100.000 habitants. La incidència a 4 dies puja de 155 a 158, mentre que en el període anterior era de 185. El 3,57% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 219 persones ingressades (+8). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 3 al 9 de desembre es van notificar 58 morts i hi havia 243 ingressats. En l'anterior interval, les defuncions declarades van ser 80 i hi havia 246 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: 294 nous casos



La regió metropolitana nord suma 82.718 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (294 més que en l'últim balanç) i 89.932 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.736 morts des de l'inici de la pandèmia, cinc més que les declarades fa 24 hores.

El risc de rebrot puja quatre punts, fins a 160. Durant l'interval de set dies anterior era de 217. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa una centèsima fins a 0,86. La setmana del 26 de novembre al 2 de desembre va ser de l'1,06.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 85 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és de 3,60. La incidència a 14 dies està en 192 (211 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 416 pacients ingressats (+10).

Entre el 3 i el 9 de desembre hi havia 414 pacients ingressats i es van declarar 44 defuncions. La setmana anterior els ingressats van ser 476 i van morir 64 persones.



Regió metropolitana sud: baixa l'Rt, es manté el risc de rebrot



La regió metropolitana sud suma un total de 56.456 casos confirmats per PCR o TA (183 més que en les darreres hores) i 63.257 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.909 (+9). Entre el 3 i el 9 de desembre es van declarar 58 defuncions, per les 49 de la setmana anterior.

El risc de rebrot es manté en 157. En el període del 26 de novembre al 2 de desembre va ser de 211. La velocitat de propagació del virus baixa de 0,93 a 0,89, per l'1,04 de la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 77 per cada 100.000 habitants. El 3,46% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 179 (212 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 191 pacients ingressats per covid-19 (+8.)

Entre el 3 i el 9 de desembre estaven ingressats 200 pacients. La setmana anterior va ser 191 els hospitalitzats.

Catalunya central: el risc de rebrot puja 11 punts

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 24.031 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 127 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 26.667 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.893 persones en aquesta regió, una més que les declarades fa 24 hores. S'han notificat 24 defuncions entre el 3 i el 9 de desembre, per 32 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 11 punts i se situa en 282, mentre que la setmana anterior era de 286. La taxa de reproducció del virus baixa de l'1,07 a l'1,03 (la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre era de 1,03). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 144. La incidència a 14 dies és de 288, pels 291 de la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre. El 4,96% de les proves que es fan són positives.

La regió té 107 persones ingressades (+2). En la setmana del 3 al 9 de desembre hi havia 109 ingressats, mentre que en l'interval anterior n'eren 107.

Camp de Tarragona: el risc de rebrot puja 16 punts i l'Rt se situa en l'1

Al Camp de Tarragona s'han registrat 20.500 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 101 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 21.419. En aquesta regió han mort 659 persones, una més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 17 morts entre el 3 i el 9 de desembre, i 20 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 16 punts i se situa en 135. Se situa per sobre del de la setmana del 26 de nombre al 2 de desembre, quan esta va a 124. L'Rt puja quatre centèsimes i se situa en l'1,00, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 82 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 153, mentre que en l'interval anterior era de 162. L'índex de positivitat és del 5,19%.

Segones les últimes dades, hi ha 106 ingressats (+4). Entre el 3 i el 9 de desembre hi va haver 103 hospitalitzats, mentre que la setmana anterior en van ser 111.

Terres de l'Ebre: l'Rt puja a 0,91

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.211 casos confirmats per PCR o antígens, vint més que en el balanç anterior, i 5.447 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 120 persones, les mateixes que en el balanç anterior. Entre el 3 i el 9 de desembre no es va notificar cap defunció, per les vuit de l'interval anterior.

El risc de rebrot puja 10 punts i se situa en 83, per sota del de la setmana anterior, quan era de 98. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o test d'antígens entre el 3 i el 9 de desembre és de 44 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 98, pels 151 de la setmana anterior. El 2,48% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja de 0,78 a 0,91, mentre que la setmana anterior era de 0,70. Segons l'últim balanç, hi ha 28 persones ingressades (+1). Entre el 3 i el 9 de desembre hi havia 28 ingressats. La setmana anterior van ser 38 els hospitalitzats.

Regió de Lleida: 99 nous casos

A la regió sanitària de Lleida, hi ha 20.554 casos confirmats per PCR o antígens, 99 més. Són 21.338 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 429 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (+9). Entre el 3 i el 9 de desembre es van notificar nou morts, deu la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, puja dos punts i se situa en 183, però per sota del registrat la setmana anterior (247). La velocitat de propagació puja quatre centèsimes fins a 0,86, mentre que la setmana anterior era de 0,92. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 93 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 220 (283 en l'interval anterior). El 3,24% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 55 pacients ingressats (-2). Entre el 3 i el 9 de desembre els ingressats eren 64. En l'interval anterior eren 71 els hospitalitzats.

Alt Pirineu i Aran: l'Rt baixa a 0,98

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.900 casos confirmats per PCR o TA, 22 més, i 3.086 sumant totes les proves. Un total de 75 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, una més que les declarades fa 24 hores. El risc de rebrot baixa sis punts i se situa en 356. La setmana del 26 de novembre al 2 de desembre estava en 429.

En paral·lel, l'Rt baixa de l'1,02 a 0,98, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 161 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 360, pels 605 de l'interval anterior. El 2,50% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 25 pacients ingressats (-1). Entre el 3 i el 9 de desembre hi havia 28 ingressats i es van registrar tres defuncions, mentre que en el període anterior va ser 26 ingressats i 11 morts.