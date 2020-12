JxCat defensa la gestió econòmica a Girona enmig de crítiques del PSC i Guanyem

JxCat ha defensat la seva gestió econòmica a l'Ajuntament de Girona. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, diu que el consistori està "sanejat" i que aquest 2020, previsiblement, es tancarà "sense entrar en dèficit" tot i el sotrac de la covid-19. El ple ha aprovat l'estat de comptes del 2019, un any en què el deute es va reduir al 36%. JxCat, que llavors governava en solitari, no s'ha estalviat però les crítiques. El PSC, que ha votat en contra, els ha acusat de parlar amb "cofoisme estèril" i Guanyem, que s'ha abstingut, ha carregat contra la manca d'execució del pressupost. D'altra banda, arran d'una moció del PSC, l'equip de govern s'ha compromès a desencallar en tres mesos el conveni amb l'Estat per a l'Arxiu Històric.

El compte general recull la fotografia de les finances municipals. I avui, pel ple de Girona hi passava el del 2019. JxCat ho ha aprofitat per treure pit de la seva gestió, defensant que el consistori està "sanejat", que l'any passat es va tancar amb "estalvi positiu" i que el període mitjà de pagament a proveïdors es va situar "molt per sota dels 30 dies establerts per la normativa".

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha explicat que l'Ajuntament va tancar l'any amb un endeutament del 36% (deu punts menys que al 2018). En concret, el deute es va situar en 40,4 milions d'euros (MEUR).

Maria Àngels Planas també ha destacat que "la bona gestió" del 2019 ha permès destinar el superàvit a les necessitats derivades de la covid-19. I que aquest any, previsiblement, "el pressupost es liquidarà sense entrar en dèficit", tot i la "davallada importantíssima" de recursos que ha comportat la pandèmia.

El compte general del 2019 s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC), les abstencions de Guanyem i Cs, i el vot en contra del PSC. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha criticat a JxCat que parli de números amb "cofoisme estèril", perquè hi ha una "distància colossal" entre el pressupost real, "i aquell que realment s'ha executat".

"32 MEUR sense utilitzar"

Entre d'altres, Paneque ha afirmat que la prova d'aquest "treball baix" es troba en "l'alt volum" de diners que no s'han acabat utilitzant. "No és comprensible que any rere any s'acumulin partides sense executar", ha dit la portaveu socialista. I aquí, la portaveu socialista ha tret números d'un informe d'Intervenció, que recull que "la incorporació de romanents és la modificació de crèdit més utilitzada", i que l'any passat va sumar un volum de 37,2 MEUR. I que aquest 2020, serà similar i se situarà en 32,8 MEUR.

La portaveu socialista també ha dit que el consistori va "abusar" dels contractes menors (perquè al 2019 se'n van fer 6.495 per valor de 5,3 MEUR). O que, al tancament de l'any, la Generalitat devia 1,7 MEUR a l'Ajuntament.

Guanyem Girona, per la seva banda, ha posat l'accent en reiterar que JxCat va deixar d'invertir 3 MEUR destinats als barris. "I molts d'aquests projectes van estar-se aturats per segon any consecutiu", ha afirmat la regidora Dolors Serra. A més, Serra també ha volgut posar de relleu que el del 2019 va ser un pressupost "precovid" i que, per tant "no cal buscar excuses externes" per justificar per què no es van dur a terme aquestes inversions.

Desencallar el conveni

Al ple d'aquest desembre, l'equip de govern també s'ha compromès a desencallar el conveni amb l'Estat per al nou Arxiu Històric, i portar-lo a ple en un termini màxim de tres mesos. Ho ha fet arran d'una moció presentada pel PSC, que precisament criticava que l'esborrany del conveni porta gairebé tres anys en un calaix (des del gener del 2018).

L'acord establia una cessió recíproca. El consistori donava a l'Estat els terrenys de Fontajau on s'ha d'aixecar l'Arxiu Històric i aquest, a canvi, rebia l'antic convent de Sant Josep (situat al Barri Vell). El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, no ha entrat en els motius pels quals el conveni està encallat –"segurament en discreparíem", ha dit- però sí ha que destacat "la necessitat" de tirar endavant l'acord.

I aquí, Ayats ha agraït al PSC haver pogut introduir una esmena a la moció. En concret, establir la possibilitat que el consistori rebi "una contraprestació equivalent" a la cessió de l'antic convent (que pot ser o no una propietat). "Som conscients de les potencialitats de Sant Josep, però també sabem que la inversió que cal fer-hi és important", ha dit el vicealcalde, deixant la porta oberta a altres opcions.

La moció presentada pel PSC ha tirat endavant per unanimitat. D'altra banda, la moció presentada per Guanyem Girona, que precisament reclamava el "compliment efectiu" de les mocions que s'aproven al ple, ha rebut el suport del PSC i Cs. L'equip de govern (JxCat i ERC) s'han abstingut.

Pla per a l'àrea urbana

Per últim, el ple també ha aprovat que l'Ajuntament de Girona es faci càrrec de la redacció del Pla de mobilitat de l'àrea urbana (que inclou la ciutat i deu municipis veïns més). Aquest punt ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern i Cs; el PSC s'ha abstingut i Guanyem ha votat en contra.

El nou pla de mobilitat neix de la necessitat de revisar i actualitzar el que hi ha vigent a Girona ciutat (aprovat el 2014 i d'àmbit exclusivament municipal). La voluntat ara és fer un pas més i incloure tota l'àrea urbana a l'hora de configurar les estratègies de mobilitat sostenible de les persones i de les mercaderies. El resultat serà el futur 'Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona'.

Concretament, s'ha proposat realitzar el pla conjuntament amb els municipis que tenen una mobilitat interdependent i les entitats supramunicipals que ofereixen solucions d'accessibilitat en aquests territoris. Es tracta dels municipis de Girona, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; i, pel que fa a les entitats, el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona.