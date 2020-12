Judith Viader és la nova presidenta del Patronat de la Politècnica de la UdG

Per primera vegada, en els quaranta-sis anys de la història de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, hi haurà dues dones al capdavant de l'entitat. Maria Àngels Pèlach com a directora i Judith Viader com a presidenta del Patronat.

"Estic segur que la Judith Viader, com a presidenta, juntament amb la Mia Àngels Pèlach, com a directora, faran un magnífic equip. Per primera vegada, dues dones estaran en aquestes posicions i segur que en veurem molts èxits", explica Jaume Juher que ha estat vuit anys en el càrrec d'un Patronat que destina més de 300.000 euros anuals a fomentar la relació entre el món de la universitat i el de l'empresa.

A banda de Viader, el nou consell executiu del Patronat, Abel Paulet (Industrial Sagarra) ocupa el càrrec de vicepresident, Laura Huarte (Hohner) el de secretària i Rafael Aguilera (Sistemes Icon) el de tresorers. Els vocals són: Jordi Jaen (Nestlé), Rosa Núria Aleixandre (Consell Social UdG), Albert Bach (Soler & Palau), Mariona Bellvehí (Selec Envàs 2004), Josep Calbó (UdG), Josep M. Coll (Gremi de Promotors I Constructors d'Edificis de Girona), Jaume Fàbrega (Cambra de Comerç), Jordi Fabrellas (CETIG), Jaume Guàrdia (Concentrol), Jaume Juher (Roberlo), Albert Martínez (Casmarpal Grup), Jaume Masgrau (EIC Girona) Lluís Periañez (GM Food) i Lluís Vilanova (Tavil).