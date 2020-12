Quim Torra visita Girona i crida a «persistir» a l'acte a la plaça del Vi

L'expresident de la Generalitat Quim Torra va ser ahir a Girona per participar en l'acte que la plataforma Girona Vota convoca cada dilluns a la plaça del Vi -ja en van 166- amb l'objectiu de reclamar la llibertat dels presos independentistes i que els que són a l'estranger puguin tornar. Cada dilluns intervé alguna persona o entitat destacada i aquesta setmana es va escollir el 131è president de la Generalitat.

El president inhabilitat va animar els presents a «persistir» en la lluita per la independència «per viure millor, perquè la cultura no pateixi i perquè el català no estigui en emergència lingüística». Torra, aclamat a crits de «president, president!» pels presents, va apuntar que hi ha «2.850 represaliats» i es va preguntar: «Com ho aguantem això?». L'expresident troba «indignant» que per quart Nadal consecutiu els «presos polítics i exiliats» no puguin ser a casa. «És una autèntica injustícia», va dir, i va insistir que «tot i que m'he llegit l'obra completa de Josep Pla se m'acaben els adjectius» per qualificar-ho. «És una humiliació nacional. Només ens tenim a nosaltres», va assenyalar.

Finalment va lamentar que després d'aquell 3 d'octubre «en què es va paralitzar el país», no s'hagués seguit aturant-ho «tot» els dies següents. «Ara estaríem en una altra situació», va afirmar.

Torra va aprofitar la visita per reunir-se amb el delegat del Govern de la Generalitat, Pere Vila, i aprofitar per presentar-li el projecte de la seva nova oficina a la Casa Solterra del carrer Ciutadans, com també ho va fer amb l'alcaldessa, Marta Madrenas. Precisament, aquest dijous tindrà lloc la primera activitat organitzada per l'Oficina del President Torra. I, a principi de l'any que ve, ja estarà en funcionament.