La família del nen que va morir ofegat a les hortes de Santa Eugènia porta l'ajuntament al jutjat

La família del nen de 10 anys que el juny del 2017 va morir ofegat a les hortes de Santa Eugènia ha presentat una demanda contra l'Ajuntament de Girona per responsabilitat patrimonial i li reclama 340.000 euros. La família, representada pel despatx Vosseler Advocats, considera que hi va haver negligència per part del consistori. Al·leguen que no estava prohibit el bany a la zona quan van passar els fets i que, si ho estava, "no es trobava indicat". La via judicial arriba després que l'Ajuntament hagi tancat el procediment administratiu que va obrir arran de la reclamació de la família.

Segons el despatx d'advocats que porta el cas, el consistori considera que no va tenir cap responsabilitat en els fets i per això ha decidit portar el cas als jutjats.

El nen va morir el 14 de juny del 2017 ofegat quan es banyava en un dels estanys. Hi havia anat amb dos amics. La família argumenta que va acabar submergit en una zona humida i que " la profunditat i pendent el va agafar totalment desprevingut" i "sense possibilitat de sortir" perquè el material era altament lliscant. "En pocs minuts, va morir per asfixia mecànica per broncoaspiració", remarquen.

També recorden que les hortes són una zona d'aiguamolls artificials que formen part de l'Itinerari Girona Natura i que es tracta "d'un recorregut pla i fàcilment practicable i que es recomana, fins i tot, a persones amb mobilitat reduïda i cegues".

A més, asseguren que es tracta d'una zona molt "freqüentada per tot tipus de col·lectius, especialment famílies, joves i gent gran que hi van a passejar, fer esport, passar el dia i, fins i tot, banyar-se". En aquest sentit, remarquen que el bany "no estava prohibit" quan el menor hi va anar amb els seus amics i que, "si ho estava, no es trobava indicat".