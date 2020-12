Girona compra dos nous autobusos per al transport públic

L'Ajuntament de Girona ha adquirit dos nous autobusos per a la flota de Transports Municipals del Gironès (TMG). Tenen una capacitat per a 72 viatges drets, 29 asseguts i 2 cadires de rodes i estan propulsats amb gas natural comprimit (GNC). Aquesta compra permetrà reduir la contaminació, ja que els nous busos substituiran dos vehicles antics, de més de 20 anys, i de gasoil. A més a més, amb el canvi d'aquests automòbils, ara tots els vehicles de la flota seran accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.

"Des del govern creiem en el transport públic, i ho estem demostrant, per exemple incloent-ho en la redacció del Pla de la mobilitat de l'àrea urbana. Però més enllà de planificar el futur, també hem de millorar les condicions actuals, i per això volem accelerar la renovació de la flota de busos per oferir un servei més còmode als usuaris, i a la vegada reduir les emissions de CO? ja que els nous vehicles funcionaran amb gas natural. És una bona notícia, i esperem continuar en aquesta línia el 2021", ha afirmat la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

Els dos automòbils s'incorporaran a les línies L1 (Montjuïc - Avellaneda) i L2 (Trueta – Avellaneda), ja que actualment és on hi ha la necessitat de disposar d'autobusos més grans perquè durant les hores puntes s'hi concentra un alt volum de persones. Les dimensions dels dos nous autobusos permetran augmentar la capacitat d'aquestes dues línies. Està previst que comencin a circular aquest mes de desembre o a inici del gener del 2021.

La flota de la TMG compta actualment amb 34 busos i, en concret, n'hi ha 5 de gas natural comprimit. El cost d'adquisició ha estat de 245.000 euros (sense IVA) per cada autobús.