L'escola Maristes de Girona torna a reclamar presència policial als seus accessos

La direcció de l´escola Maristes de Girona, juntament amb l´AMPA, demanarà una reunió amb l´Ajuntament per tornar a demanar la presència d´agents policials als accessos del centre educatiu. La petició arriba després que dilluns al migdia es produís un accident entre dos vehicles davant l´escola, a l´avinguda Tarradellas, el carrer més transitat de la ciutat en dies laborables.

No hi va haver ferits, però un dels cotxes va acabar bolcat a sobre d´una vorera on alumnes i acompanyants solen esperar-se per creuar fins a l´escola. Per això la preocupació ha tornat entre les famílies. «Hi ha un problema de velocitat», explica el director, Xavier Garcia, que apunta que «tot i els semàfors i els senyals de trànsit» els cotxes van «molt ràpid» per l´avinguda. Garcia vol que la presència d´agents cívics o policials a les hores punta tingui un efecte «dissuasiu», «tant pels vehicles com pels nostres», referint-se a estudiants i familiars que a vegades puguin saltar-se el semàfor, indica. La direcció i l´AMPA porten anys reclamant als responsables polítics i policials solucions que augmentin la seguretat de la zona, però «no ho han cregut oportú». Ara que la situació «no ha anat a més, és un bon moment per parlar-ho» i «curar-nos en salut», diu Garcia.

«Quan hi ha accidents com aquest salten les alarmes», indica el president de l´AMPA, Jaume Veray, que apunta que, si hagués passat minuts abans, «aquell punt és un formiguer». I afegeix que la presència policial també ajudaria amb el tema dels «patinets i bicicletes que passen per la vorera», de què també es queixen les famílies.

Veray mostra tot el suport a Garcia i defensa que seran «contundents» en la petició conjunta a l´Ajuntament, «per la tranquil·litat de les famílies».