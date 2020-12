Onze escoles participen en la 27a edició del concurs «Fem el fanalet»

Un total d´11 escoles de Girona participen enguany en la 27a edició del concurs «Fem el fanalet», que organitzen conjuntament l´Ajuntament, els Manaies de Girona i El Corte Inglés. El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim dijous, dia 17 de desembre a les 10.30 h, per TV Girona. Els nens i nenes podran seguir el programa des de les seves escoles, que comptarà amb l´animació del cantautor Jordi Tonietti i amb la presència de l´alcaldessa, Marta Madrenas, del regidor d´Educació, Àdam Bertran i del patge reial.

Aquest any, hi han participat els infants de P3, P4, P5 i 1r de primària de les escoles El Bosc de la Pabordia, Carme Auguet, Font de l´Abella, Joan Bruguera, Les Alzines, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, FEDAC Pont Major, Sagrada Família i Santa Eugènia. L´Ajuntament exposarà un any més els fanalets participants a l´entrada del consistori. La mostra es podrà veure fins al final de les festes de Nadal.