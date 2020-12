La segona planta de l’aparcament del Pallol es manté inutilitzable

Quasi onze mesos després del temporal Gloria l´Ajuntament de Girona ha decidit seguir inhabilitant la segona planta de l´aparcament de la plaça del Pallol. La forta tempesta va inundar l´estacionament soterrat situat al darrere del Teatre Municipal al cor del Barri Vell. En poca estona s´hi va acumular un metre i mig d´aigua i va deixar inservibles diversos vehicles, cinc dels quals municipals. Aleshores ja es va decidir tancar l´estacionament però ara un decret d´alcaldia ha apuntat que la segona planta ha quedat inutilitzada i sense data reobertura prevista.

Amb el Gloria, van aparèixer esquerdes i en aquells moments l´actual govern ja va avisar que caldria estudiar a fons si es podria tornar a utilitzar.

En el ple municipal celebrat aquest dilluns, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va lamentar que s´hagi tardat tants mesos a arribar a aquesta conclusió. Fa uns mesos, el regidor de l´oposició va criticar que no s´hagués fet cap tipus d´actuació per evitar el deteriorament progressiu d´un bé municipal.

L´aparcament és municipal i es va començar a construir l´any 2007. Però la primera adjudicatària va fer fallida i finalment l´estacionament no va acabar fins al 2013. Els darrers retards abans d´obrir ja es van deure a problemes d´humitats.

Salellas va lamentar que els llogaters de les places d´aparcament no han rebut informació de la situació de la seva plaça i si han de tornar les claus per accedir-hi. La regidora d´Habitatge, Anabel Moya, però va recordar que ja al gener es va trucar «un a un» a tots els afectats per dir-los que només se´ls cobraria mig mes de gener i que els oferia una plaça en un altre aparcament de la ciutat.