Girona manté el Lleuresport

El Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, obrirà de nou les seves portes durant aquestes festes. Ateses les restriccions actuals, i per evitar contagis, els seus organitzadors, Ajuntament de Girona i el GEiEG, han hagut d'adaptar l'esdeveniment a la situació de la COVID-19. S'han programat tot un conjunt d'activitats alternatives, amb diferents espectacles infantils, dins el marc d'un Lleuresport familiar, que aquest any arriba a la seva 36a edició. L'any passat, i coincidint amb la celebració del centenari del GEiEG, el Lleuresport va reunir més de 10.000 persones.

"El Lleuresport d'enguany s'ha hagut d'adaptar a la nova realitat, com moltes altres activitats de la ciutat i del país, però manté el seu gran paper pedagògic per als infants i el jovent", assegura el regidor d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que destaca com l'oci i les activitats lúdiques "són una eina per a fomentar el desenvolupament, d'inclusió i de transmissió de valors".

Els espectacles familiars de circ, titelles, contes, màgia i música es portaran a terme al complex esportiu del GEiEG de Sant Narcís, els pròxims dies 23, 28 i 30 de desembre del 2020 i 4 de gener del 2021. Totes les activitats, que tindran sessions de matí i tarda, es faran amb inscripció prèvia a través de la compra d'entrades per la web girona.cat/lleuresport i l'espai tindrà un aforament limitat, d'acord amb la normativa vigent i les mesures de prevenció de la COVID-19.

El president del GEiEG, Francesc Cayuela destaca que "no volíem que l'actual situació sanitària deixés als nens i nenes de Girona sense una de les cites més emblemàtiques del Nadal a la ciutat, serà amb condicions diferents, però mantindrà l'esperit familiar d'aquestes dates".



El Lleuresport va néixer l'any 1985 amb l'objectiu d'oferir a la ciutat de Girona un servei per a les famílies durant el període de vacances escolars. En aquella època aquesta mena d'activitats van ser una autèntica novetat a les comarques gironines, essent aquest parc organitzat pel GEiEG el pioner en aquest àmbi