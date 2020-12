Girona10 s'ha d'ajornar tot i ser «més necessari que mai»

La desena edició de Girona10 haurà d'esperar. L'Associació d'Hostaleria de Girona no vol prendre cap risc en un moment d'incertesa i decisions canviants dels governs i fer una inversió i un esforç organitzatiu que molt probablement no serviria per a res. Al final, indiquen, hi haurien perdut diners i s'haurien de dedicar a tornar-ne, tal com els hi ha passat ja en els darrers mesos després de canvis normatius restrictius. L'esdeveniment anual serveix com a promoció turística per atraure turistes (molts de les rodalies i de l'entorn de Barcelona) que durant un cap de setmana omplen els restaurants gràcies a menús a deu euros i algunes habitacions dels hotels de la ciutat, inicialment a deu euros cada persona i darrerament gratuïtes.

El president de l'Associació, Josep Carreras, apunta que «organitzar l'esdeveniment seria molt arriscat» i que s'ha de començar a treballar-hi almenys tres setmanes abans i fer una inversió econòmica. Admet que l'esdeveniment «seria més necessari que mai» per un sector molt tocat econòmicament per la pandèmia. Recorda que la primera edició es va fer sortint d'una crisi econòmica molt greu i que va ser tot un revulsiu per als hotels i apartaments.

Girona10 se sol celebrar a finals de gener, un mes en què molts hotels en prou feines fan calaix. Aquell cap de setmana d'activitats a la ciutat gràcies al Girona10 servia «per poder pagar les nòmines als treballadors» i l'IVA trimestral, segons indica Carreras. No es donen les condicions per poder «prendre riscos ara mateix», manté el responsable dels hotelers. No obstant això, no descarta poder fer aquesta desena edició «d'aquí a uns mesos», si la situació ho permetés. Caldria el suport necessari i tres o quatre setmanes de marge. O ja posposar-ho a l'any 2022.

Però Girona10 no morirà. Ho assegura el president de l'Associació que afirma que té «més ganes que mai d'arribar a aquesta desena edició». L'esdeveniment va començar com un èxit rotund en les primeres edicions i altres municipis van copiar-lo. A poc a poc va anar perdent la força d'aquell boom inicial però es mantenia encara amb molt d'interès. El darrer any, més de 36.000 persones es van inscriure al sorteig per optar a entrades d'espectacles culturals o esportius i habitacions d'hotel i els restaurants es van omplir de comensals.

Ara mateix, hi ha la meitat d'establiments hotelers tancats en un any en què el percentatge d'ocupació ha estat nefast. Els dos primers mesos de l'any van salvar-se pel Girona10 i el Festival del Circ, segons apunta Carreras però la resta de l'any ha sigut un desastre. «Cada cop que teníem una bona previsió d'ocupació, algun canvi ha obligat a desfer-ho tot», lamenta Carreras.