L'AV de Font de la Pólvora vol que es multi la companyia pels talls de llum

Els veïns del barri de Font de la Pólvora van presentar un escrit ahir al matí a la seu de la Generalitat per demanar que sancioni Endesa pels talls de llum continus que viuen des de fa anys al barri. Els veïns han denunciat diverses vegades que la xarxa elèctrica al barri «està obsoleta i que no s'han fet inversions per part de la companyia des de fa molt de temps».

L'Associació de Veïns va tornar a denunciar a l'escrit que en els darrers dies el barri no ha deixat de patir diferents talls de llum. També van recordar a l'Ajuntament i la Generalitat que «seran responsables, juntament amb l'empresa, si es produeix alguna desgràcia per la permissibilitat i la manca d'intervenció» que han tingut ambdues administracions amb la companyia.

A l'escrit de reclamació que van presentar, insten el Govern a incoar expedients sancionadors contra Endesa, exigir a la companyia que «realitzi les inversions necessàries» per garantir un «servei estable» i indemnitzar els perjudicats pels talls de llum. L'Associació de veïns va recordar que «paguem les factures i estem sense llum contínuament, això no pot seguir així. L'empresa ens està dispensant un tracte indigne».

L'associació de veïns va entrar l'escrit a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de la Generalitat ahir acompanyada de la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. El partit ha donat suport jurídic als veïns per formular la reclamació.