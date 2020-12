Quim Salvi encara el darrer any del seu mandat amb un suport del 67%

El 2020, tant en la segona meitat del curs passat com, de moment, en el primer trimestre de l'actual, la resposta a les complicacions provocades pel coronavirus en el dia a dia de la universitat ha estat la principal ocupació, i maldecap, del govern de la UdG. I així es va reflectir en l'informe que el rector, Quim Salvi, va presentar ahir davant el Claustre Universitari de la Universitat de Girona, que, reunit per primer cop en la seva història de manera telemàtica, l'hi va aprovar amb un 67% de vots favorables (87 positius, 28 en contra i 15 abstencions de 130).

«Entomem l'últim any amb un suport important de la comunitat universitària i això ens dona força per continuar treballant pel bé de la institució i millorant la Universitat de Girona», va explicar ahir Salvi, que, ara fa un any, en el seu segon Claustre com a rector, havia tingut un suport molt semblant (70%). Quim Salvi, catedràtic de la Politècnica i amb bagatge com a investigador en el camp de la visió per computador i robòtica submarina, va repassar els «més de dos centenars d'accions» fetes pel seu equip de govern en aquest 2020 que va dividir en tres grans grups: la resposta davant la covid-19, les relacionades «amb la innovació i les persones» i l'activitat docent i investigadora. A criteri de Salvi, amb el que s'ha fet al llarg d'aquest 2020, el seu equip ja hauria «arribat a més d'un 75% de compliment del programa de govern justament a un any vista de la finalització del mandat».

Al costat del balanç de gestió, l'informe del rector en el claustre també va incloure les línies generals del pressupost, la programació plurianual i la memòria econòmica i, en paraules del mateix Quim Salvi, la seva presentació serveix per «obrir una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals» més enllà que ho «prevegi la normativa». El d'ahir vaser el tercer informe presentat davant del claustre per Quim Salvi que és el cinquè és el cinquè rector de la UdG, després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna Maria. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017). Salvi va guanyar les eleccions del 2017 amb un 58% dels vots ponderats.