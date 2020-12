Salt presenta un pressupost que preveu 2,6 milions en inversions

L'equip de govern de Salt portarà a ple un pressupost de 31,7 milions, un 8,7% més que el de l'any passat. Uns comptes que preveuen una inversió de 2,6 milions, bona part dels quals aniran destinats a la millora de carrers, parcs i jardins del municipi. En concret, la proposta de l'executiu que lidera Jordi Viñas contempla que 1.165.000 euros es dediquin a aquestes millores. Viñas considera que es tracta d'uns pressupostos "ambiciosos i responsables" que el que busquen és "consolidar l'aposta per àrees estratègiques com l'educació, l'habitatge o els serveis socials". L'equip de govern presentarà els pressupostos en el proper ple, on es debatrà la seva aprovació.

En inversions hi ha 855.000 euros per a la millora i manteniment dels carrers de la vila, 310.000 euros per a parcs i jardins, 220.000 euros, per a la gespa nova del camp de futbol del Pla, 675.000 euros per a edificis municipals com la Coma Cros o l'Estació Jove i 75.000 euros per a desenvolupar accions d'eficiència energètica com la millora de l'enllumenat públic.

A la partida dedicada a les inversions cal destacar que durant el primer trimestre de l'any 2021 s'hi contempla un afegit d'un milió més que, en aquest cas, s'incorporarà del romanent de tresoreria gràcies al romanent que queda. Està previst que aquesta partida serveixi no només per a noves inversions, sinó que també es destinarà a cobrir necessitats en l'àmbit social i en noves ajudes per al comerç de Salt.

Pel que fa al col·lectiu de la gent gran, el pressupost 2021 contempla un nou conveni que doblarà el nombre de viatges per a la gent gran, passant de deu a vint viatges mensuals gratuïts a més a més d'integrar-ho en un títol d'ATM vàlid per a totes les línies de Girona. Aquesta mesura forma part de l'aposta per la mobilitat sostenible que també recull la línia de bonificacions per als joves estudiants que es mantenen (bonificació és del 40% i s'aplica a la targeta T-MES que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies).

Pel que fa a l'estructura del personal del consistori s'aposta per reforçar-la amb l'objectiu de continuar millorant el servei als veïns i veïns i s'incrementa un 2,93%. D'altra banda, pel que fa al deute municipal a llarg termini es continua treballant en la seva reducció tal com s'ha fet durant els darrers sis anys.

D'altra banda, pel que fa al deute municipal a llarg termini es continua treballant en la seva reducció. En aquest sentit, des del consistori destaquen la reducció fins als 8 milions, lluny dels 24 de fa sis anys, un fet que suposa una reducció de la càrrega financera d'aquest 2021 en 419.000 euros



El PSC vol més ajuts per la Covid

Els pressupostos s'aprovaran perquè el govern (ERC i JxCat) té majoria absoluta. No obstant els socialistes estan disposats a aprovar pressupostos si augmenten les ajudes per la COVID-19. El PSC vol un pressupost que s'adeqüi a la gravetat de la situació social provocada per la COVID-19. Per això els socialistes han demanat al govern que augmenti la partida per l'EMO (Espai Municipal d'Ocupació) per la seva extrema importància en aquesta situació ja que en la seva proposta inicial no la troben suficient. "Hem de destinar els màxims recursos a l'ocupabilitat, ja que hi ha molta gent que ha perdut el treball o que no té expectatives de recuperar-lo a curt i mitjà termini" ha explicat el portaveu socialista, Joan Martín.

El PSC de Salt també ha posat com a condició imprescindible l'augment d'ajudes al sector comercial de la vila. "La COVID-19 ha perjudicat molts sectors econòmics, però ha estat especialment cruent amb el petit comerç. Trobem insuficients les partides que proposa el govern per fer front a la supervivència del comerç de Salt, i en aquest aspecte, cal un esforç majúscul per part de totes les administracions, especialment la local" ha explicat Martín. Martín ha posat com a exemple altres ajuntaments que han destinat ajudes directes, a través de targetes de consum al comerç local o de microcrèdits a retornar en 4 anys sense interessos com a Viladecans.

Finalment, els socialistes han demanat un augment de les ajudes a les comunitats de veïns fins arribar a les xifres de les del Pla de Barris.