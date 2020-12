Els centres comercials obren aquest cap de setmana amb l'esperança de «salvar el que es pugui» de la campanya de Nadal

Els centres comercials obren aquest cap de setmana amb l'esperança de "salvar el què es pugui" de la campanya de Nadal. La flexibilització en la mobilitat, que passa a ser comarcal, fa ser "moderadament optimistes" a grans establiments com l'Espai Gironès de Salt, on confien atraure aquells clients que encara no hagin fet totes les seves compres de Nadal. La seva responsable de màrqueting, Cristina Plana, es felicita que les mesures adoptades pel Procicat no tornin a "perjudicar" els centres comercials, tot i que lamenta la decisió de tancar els bars i restaurants que hi ha a l'interior. En aquest sentit, Plana assenyala que esperaven que, almenys, els haguessin permès obrir seguint l'horari que fan la resta d'establiments hostalers.

A dos quarts de deu del matí ha començat el degoteig constant de clients que entraven al centre comercial Espai Gironès de Salt. De fet, la direcció creu que aquest cap de setmana serà "fort" dins les limitacions d'aforament previstes i que permeten un màxim d'unes 3.700 persones, un 30% del total. La directora de màrqueting de l'Espai Gironès, Cristina Plana, confia en què aquest darrer cap de setmana abans de Nadal serveixi per "salvar" part de la campanya. I és que les mesures que va prendre el Procicat i que no afecten els centres comercials satisfà els establiments, si bé Plana carrega contra el tancament de l'hostaleria.

En aquest sentit, la directora de màrqueting considera una "discriminació" que aquests establiments hagin d'abaixar la persiana pel sol fet d'estar a dins d'un centre comercial. "NO s'entén i evidentment que ens sentim molt contrariats en aquest aspecte", assenyala.

En Sergi Truñón té una petita cafeteria a l'Espai Gironès. Diu que les decisions del Procicat el "desesperen" i reclama que es revisi perquè "és una injustícia molt gran". "No hi ha manera d'afrontar un nou tancament i no entenem perquè, per exemple, en una botiga de roba on la gent remena no hi ha problema i aquí sí", remarca.

A més, Truñón assenyala que se senten "doblement perjudicats" ja que quan es va obrir l'hostaleria, ell no va poder aixecar la persiana perquè els centres comercials estaven tancats. Ara, que tornen a tenir oberts es troben que només hauran pogut treballar una setmana. "És una broma de mal gust", lamenta.



Greuge comparatiu



Truñón, a més, creu que hi ha hagut un greuge comparatiu amb altres centres comercials que estan a les ciutats i que, tot i no tenir les dimensions de l'Espai Gironès, sí que són molt grans i han pogut tenir obert cada dia. És el cas d'Hipercor a Girona. "És de traca que allà poguessin treballar i aquí haguéssim de tancar", denuncia.

Una crítica que també comparteix la Sílvia Serrano. Ella té una botiga de joguines que, "per fi", ha tornat a obrir a partir de la decisió del Procicat. Dona per perduda la campanya de Nadal, però celebra poder tenir obert aquests dies per "intentar recuperar alguna cosa". "No estava justificat que estiguéssim tancats i ara només esperem que vingui gent", concreta.

Serrano creu que el cap de setmana "funcionarà" si bé reconeix que confia en vendre més especialment les tardes de dilluns, dimarts i dimecres, per la proximitat de Nadal. "A banda de ser dies més forts, potser hi ha més gent perquè es mouen més que no pas el cap de setmana".

Per incentivar l'afluència de clients, l'Espai Gironès ha posat en marxa la targeta regal, que alhora és solidària. Costa 30 euros i es pot gastar en els establiments del centre. Un cop s'adquireix, l'Espai Gironès en regala una amb un import de 10 euros també per utilitzar en botigues del centre. A més, cal tenir en compte que cinc euros es destinen a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi).