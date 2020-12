L'Ajuntament de Girona contracta un advocat perquè l'interventor no es vol jubilar

L'interventor de l'Ajuntament de Girona, Carlos Merino, ha demanat perllongar la seva relació laboral fins als 70 anys, però el govern de l'Ajuntament no li ho va voler concedit. Com que no hi ha hagut acord, el cas ha acabat als jutjats. L'Ajuntament per defensar-se, tot i tenir advocats a la plantilla, ha recorregut a un gabinet de Barcelona, Pareja i Associats, Advocats SL., a qui preveu abonar 11.253 euros (IVA inclòs).

El grup municipal del PSC ha denunciat que de nou el govern local hagi apostat per contractar advocats per defensar-se de processos contra tècnics de l'Ajuntament i adverteix de «les pressions que pateixen alguns treballadors». Fonts municipals recorden que «hi ha un pla de racionalització, que s'està aplicant per tothom igual, i això vol dir que no s'accepten les peticions de perllongar relació laboral. El cas de l'interventor no és únic, sinó que és el que s'aplica a tots els treballadors». «No podem tractar els treballadors de manera diferent, sinó que som conseqüents i actuem igual amb tothom. En cap cas podem anomenar a això pressions, sinó que seguim el pla de racionalització que es va aprovar», s'insisteix.

Els socialistes però, no entenen que l'Ajuntament arribi, per segona vegada en pocs mesos, a un contenciós «amb els tècnics de la casa», i recorden que l'interventor «té una trajectòria impol·luta de diferents dècades i ha estat col·laborador amb diferents alcaldes i alcaldesses com Joaquim Nadal, Anna Pagans i Carles Puigdemont». La regidora socialista Bea Esporrín s'ha preguntat: «Fins a quin punt els interessos de la corporació són aquest cost per un contenciós contra un interventor que demana treballar fins als 70 anys?».

Fa uns mesos Diari de Girona va revelar que l'Ajuntament havia contractat l'advocat valencià Josep Ortiz Ballester del prestigiós gabinet Gómez-Acebo & Pombo per uns 12.000 euros per defensar-se d'una demanda judicial de 22 treballadors que reclamen millores laborals i salarials. L'argument municipal va ser que l'Ajuntament no té cap expert en la matèria i que es va haver de córrer per contractar la defensa pel poc marge que es va donar. En el cas de l'interventor, es manté la versió: «Com en altres procediments, si es considera que no hi ha juristes específics a la casa per un tema concret, s'encarrega a fora».

Davant de tot això, la socialista Esporrín ha afegit que «si l'equip de govern va creure que l'experiència d'Eduard Berloso, que comptava amb 79 anys, era un actiu com a assessor aleshores, per les raons que considerés oportunes, es fa difícil ara quin és el criteri que aplica per a Intervenció».

Finalment, el PSC recorda que «el contenciós pot durar uns quants anys i pot comportar una indemnització considerable que recaurà sobre l'alcalde o alcaldessa del proper mandat». «Aquesta conseqüència l'haurà de patir probablement un altre govern a causa de la mala gestió de l'equip de govern actual», ha conclòs Esporrín.