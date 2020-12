Ajornat sense data el punt de parada dels busos turístics a Pedret

L'operació per traslladar la parada dels autobusos turístics a Pedret està aturada sense cap previsió. Just quan l'Ajuntament i els veïns d'aquest barri gironí havien consensuat un seguit de mesures per compensar l'arribada dels vehicles de gran tamany al sector, va arribar la pandèmia. Des d'aleshores, els pocs autobusos que arriben segueixen estacionant a l'aparcament de Fontajau. Durant moltes setmanes ni se'n veien però darrerament se'n poden arribar a comptar, puntualment, fins i tot una desena simultàniament, algun matí.

La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, explica que no s'ha reactivat la parada de Pedret perquè l'Ajuntament no vol «fer cap acció que pugui implicar l'efecte crida», i més tenint en compte les restriccions de mobilitat.

El punt per encotxar i desencotxar tres autobusos al mateix temps a la ronda de Pedret, a tocar del pont que travessa el riu Ter, posava punt i final a una polèmica amb multitud d'actors involucrats. L'Ajuntament va prohibir l'històric aparcament de vehicles al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer el març de 2019 i es va obligar els conductors d'aquests vehicles a aturar-se a l'estació del parc Central o a Fontajau, on s'hi van ubicar uns lavabos portàtils. Durant un any hi va haver un extens debat sobre la idoneïtat de l'espai amb desenes de grups creuant la passera de Fontajau i la Devesa per arribar al centre de la ciutat. Amb l'operació, l'Ajuntament volia aconseguir que els visitants entressin al Barri Vell des de diferents punts i no generessin un embut en un o dos ponts de l'Onyar. A més, als veïns del nucli antic se'ls permetia aparcar allà on antigament hi estacionaven els busos.

Aquell canvi va generar protestes dels guies turístics, dels conductors d'autobusos i dels hotelers i l'Ajuntament, finalment, va buscar una nova ubicació que no fos a Fontajau. Fins que es va trobar Pedret. Un lloc on els turistes tenien a prop el Barri Vell però es podien anar desagrupant a l'hora d'entrar-hi ha que s'hi podia accedir per diversos carrers. L'acord es va fer públic a principis de març del 2020. Però la pandèmia ho va aturar tot. Fins avui dia i qui sap fins quan.