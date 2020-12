Els patges reials de Ses Majestats han informat que, a conseqüència de les restriccions del Procicat, no podran rebre els nens i nenes tal com estava previst el proper dilluns 28 de desembre a la plaça Perelló de Vilablareix. Com a alternativa, han fet arribar a l'Ajuntament que el dimarts 29 de desembre posaran una bústia al davant de Can Ballí perquè tots els infants de Vilablareix puguin deixar-hi les seves cartes, que recolliran els Reis d'Orient el dia 5 de gener.