Xuixos de Can Castelló a les aventures de l'agent «Siset»

El dibuixant gironí Joan Codina J.C. Negre ha inclòs els xuixos de Can Castelló, de Girona, en un nou dibuix del seu personatge de còmic anomenat Siset.

L'agent especial gironí, tal com el bateja l'artista, surt en una estampa nadalenca amb un xuixo a les mans i un tió de Nadal que té, també per menjar, un plat ple de xuixos inspirats en els de Can Castelló.

Les aventures d'en Siset van néixer el 2005, sempre tenen un rerefons gironí i aquest cop s'han fixat en l'empresa artesanal i centenària de xuixos. A més a més d'aquest dibuix nadalenc, l'autor gironí ha anat revelant els darrers mesos noves escenes del seu nou treball, el cinquè, on apareix un nou personatge aficionat als xuixos.