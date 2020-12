Atempo, una estrella amb el futur a l'aire

Jordi Cruz és un cuiner d'èxit. Conegut pel gran públic pel seu vessant més mediàtic, en televisió és un dels jurats de Masterchef, però, abans d'això, Cruz ha estat un precoç referent de l'alta gastronomia amb projectes com l'Abac barceloní, distingit amb tres estrelles Michelin, o l'Angle, també a Barcelona, amb dues. La sisena estrella Michelin de Jordi Cruz acaba d'arribar a terres gironines, amb la primera de l'Atempo a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, en un projecte del qual el cuiner català, que en porta (o portava) l'assessorament gastronòmic amb el cuiner Iñaki Aldrey als fogons, se'n sent especialment orgullós. «Sé que és un restaurant que acabarà aconseguint la màxima puntuació, com en el seu moment ho pensava de l'Abac», comentava Jordi Cruz, ara fa un any a Sevilla, quan l'Atempo encara no va aconseguir la seva desitjada estrella Michelin, que va acabar aconseguint la setmana passada en la gala d'enguany a Madrid. Així, des de fa encara no deu dies, l'Atempo és un restaurant amb estrella, però, de moment, encara ningú ha pogut dinar-hi gaudint de les seves privilegiades vistes des que la cuina de l'Atempo té estrella. Ni, ara com ara, està gens clar quan podrà tornar a obrir i, si ho acaba fent, que el restaurant de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis encara porti el segell de Jordi Cruz i d'Abac Group.

De moment, i sense data prevista de retorn, tot el complex de La Fortalesa està «tancat temporalment» per les restriccions provocades per la pandèmia, tant en la restauració com en la mobilitat, però la mort aquest passat octubre del que va ser el seu ideòleg i impulsor, el joier Ramon López, ha deixat el complex en un «procés de reflexió» que va més enllà de la covid-19. La setmana passada, l'endemà que es conegués la concessió a l'Atempo de la seva primera estrella Michelin, els representants de l'actual propietat de La Fortalesa van enviar una comunicació interna als treballadors on s'explicava que l'empresa «no podia comunicar una data ni fer cap previsió de reobertura» i, al mateix temps, s'anunciava que «la propietat dona per finalitzada la relació amb el Abac Group com a assessor de restauració i hostaleria». Una decisió que, si es convertís en ferma, deixaria Jordi Cruz i el seu equip sense la possibilitat de defensar una estrella Michelin que encara no han pogut ni estrenar. L'anunci dels propietaris de La Fortalesa als seus treballadors, però, no s'hauria transformat encara en un trencament oficial de l'acord perquè, si mentre des del complex de Sant Julià de Ramis no volen ni confirmar ni desmentir la notícia, des de l'entorn de Jordi Cruz expliquen que «s'està negociant» amb els hereus de Ramon López per continuar amb l'assessorament gastronòmic i hoteler.

Des d'Abac Group es va explicar a Diari de Girona que l'anunci als treballadors per part de la direcció de La Fortalesa que la relació ja estava trencada no pot ser considerat ni molt menys definitiu. «Entenem que la informació emesa des de la Fortalesa és d'àmbit intern i que posteriorment ha estat corregida, perquè ara mateix estem en negociacions amb els nous propietaris, hereus del senyor López», expliquen des de de la part de gestió d'Abac Group, i recorden que «fins que les restriccions establertes per la pandèmia no s'aixequin, La Fortalesa romandrà tancada».

I és que, més enllà del restaurant Atempo, Ramon López havia pensat per a Sant Julià de Ramís una combinació molt ambiciosa d'art i gastronomia acompanyada d'un hotel de cinc estrelles (Sants Metges) que havia «d'esdevenir un referent dins l'oferta museística de Catalunya».

Al centre de tot, el d'Or Museum, amb les seves col·leccions de joies, i al voltant exposicions d'art un centre per a convencions, l'hotel, el restaurant... Però, tot i la darrera alegria del reconeixement amb l'estrella Michelin, el coronavirus ha complicat el funcionament a ple rendiment de la idea de Ramon López, que va dirigir durant cinc dècades l'empresa d'Or Joiers.