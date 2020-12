Biòlegs de la UdG col·laboren amb el sector pesquer per protegir el corb marí emplomallat

Biòlegs de la UdG col·laboren amb el sector pesquer per protegir el corb marí emplomallat

Investigadors del grup de recerca en Biologia Animal de la Universitat de Girona (UdG) lideren un projecte per protegir el corb marí emplomallat, en col—laboració amb el sector pesquer. La iniciativa 'Pesca artesanal sostenible en àrees protegides: col—laboració del sector pesquer en la conservació del corb marí emplomallat (DESMARES II)' busca reduir les captures accidentals d'aquesta espècie protegida i vulnerable a la costa catalana i valenciana, les Illes Balears i Múrcia i, alhora, incrementar la sostenibilitat de la pesca. La recerca, que ha començat aquest mes de desembre, se centrarà en el paper d'aquest ocell, molt abundant a la costa durant l'estiu.

L'objectiu és reduir les captures accidentals d'aquestes aus i, a la vegada, disminuir els problemes que generes en les jornades de pesca. D'una banda, perquè els ocells es poden quedar enganxats a les xarxes i morir ofegats, sobretot, els més joves i inexperts. Aquests accidents perjudiquen la protecció de l'espècie i atribueixen una etiqueta de baixa sostenibilitat al sector pesquer, Per altra banda i tot i que és menys freqüent, el corb marí pot robar o malmetre peixos capturats a les xarxes.

A més de disminuir les captures accidentals, l'equip de biòlegs –liderats per Carles Tobella, Margarida Casadevall i Josep Maria Bas- vol conèixer la comunitat de peixos litorals a través de la dieta del corb marí emplomallat. Fins a finals de l'any que ve, els científics també detectaran i descriuran les àrees d'interacció d'aquests ocells i les barques de pesca artesanal mitjançant el marcatge dels ocells amb dispositius GPS i identificant les àrees utilitzades pels pescadors.

Finalment, s'analitzaran els paràsits que estan presents a l'estómac dels corbs marins perquè els peixos que consumeixen en són portadors. Sovint, l'ocell és l'hoste definitiu d'aquests paràsits i, per tant, contribueix a tancar-ne el cicle biològic. Això pot tenir un doble impacte: els paràsits poden afectar la salut del corb marí i, al mateix temps, l'au contribueix a mantenir el cicle de vida complert dels paràsits en espècies de peixos costaners, sovint d'interès comercial.

El projecte DESMARES II vol "estendre ponts" amb el sector pesquer, recollint les seves inquietuds i generant sinèrgies per aconseguir beneficis mutus. Per això, els investigadors de la UdG detectaran àrees de risc i interacció entre el corb marí i les xarxes de pesca fixes, realitzaran proves de mitigació, observaran quins animals interactuen amb les xarxes i descriuran l'hàbitat utilitzat pels pescadors i aus. Tota aquesta informació es transferirà a les administracions gestores de les àrees protegides per contribuir a la preservació d'aquest ocell.

A la costa catalana, hi ha dos tipus d'espècies de corb marí: el gros i l'emplomallat. L'emplomallat viatja a la costa catalana a l'estiu després de criar, majoritàriament, provinent de les Illes Balears. A la Costa Brava també neixen nous individus d'unes 50 parelles i això fa que es puguin veure tot l'any.

En canvi, el corb marí gros es reprodueix al nord i centre d'Europa durant la primavera i estiu, i el podem veure a Catalunya durant l'hivern. Aquesta espècie es mou per mar i rius mentre que, l'emplomallat, habita exclusivament a l'entorn marí.