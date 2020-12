El Bisbat de Girona avança l'horari de la Missa del Gall per les restriccions

La Diòcesi de Girona ha avançat l'inici de la Missa del Gall en la majoria d'esglésies per tal de garantir el compliment del confinament nocturn. En el cas de la Catedral de Girona, el bisbe Francesc Pardo celebrarà l'ofici de la nit de Nadal a les vuit del vespre, en comptes de fer-ho a mitjanit, tal com marca la tradició. Tot i que la Generalitat ha retardat l'inici del toc de queda fins a dos quarts de dues de la matinada, el Bisbat ha optat per avançar els horaris per garantir que a la nit tothom sigui a casa. Per altra banda, el Bisbat també ha modificat l'adoració del nen Jesús canviant el petó habitual per una reverència a distància.

Les restriccions sanitàries han obligat a canviar els horaris de la Missa del Gall en la majoria d'esglésies de la Diòcesi de Girona. Si bé habitualment aquesta cerimònia es fa durant la nit de Nadal a la mitjanit, aquest any han preferit fer-la al vespre per garantir que tots els fidels compleixin amb el toc de queda.

D'aquesta manera, el Bisbat de Girona farà la Missa Solemne de la Nit de Nadal a les vuit del vespre. Estarà presidida pel bisbe Francesc Pardo, com ja és habitual. A més, l'aforament serà d'un 30% arribant a un màxim de 500 persones, tal com marquen les restriccions sanitàries.

De tota manera, la pandèmia també ha obligat a modificar l'adoració que fan els fidels al final de la missa. Una vegada s'acaba l'ofici, els fidels es traslladen fins a la capella de l'Anunciació per fer un petó al nen Jesús. Allà també es fan càntics litúrgics i populars. Aquest any, es mantindran els càntics, però per tal que no tothom faci un petó a la imatge i es produeixin contagis, els assistents podran inclinar-se davant del nen Jesús com a símbol d'adoració.

Pel que fa a la resta de parròquies de la diòcesi gironina, la majoria d'elles també ha optat per avançar l'hora de la tradicional Missa del Gall. Cada comunitat ha decidit quin horari preferia, però la gran majoria ha optat per oferir l'ofici entre les vuit i quarts de nou del vespre. Amb això es vol garantir que la gent pugui assistir a la tradicional cerimònia, però al mateix temps es pugui complir amb el confinament nocturn, que la nit de Nadal s'allargarà fins a dos quarts de dues de la matinada.

Tradicionalment ja hi ha algunes parròquies que celebraven la Missa del Pollet, una rèplica de l'ofici que es fa a mitjanit però al vespre. Aquesta missa s'avançava facilitar que els més petits de la casa poguessin assistir-hi sense haver d'aguantar desperts fins a la mitjanit.

La Missa del Gall és un acte tradicional religiós que serveix per celebrar el naixement de Jesús. Habitualment també s'hi canta el Cant de la Sibil·la que anuncia l'arribada de Jesús i el judici final.

El nom de la Missa del Gall prové d'una faula que explica que va ser aquest animal el primer que va veure el naixement de Jesús i que va comunicar-ho a la resta amb el seu crit. Per això, antigament era el cant del gall qui donava l'inici de la missa.

La Missa del Gall va començar a celebrar-se al segle V, tot i que no tenia el caràcter solemne que ha anat agafant amb els anys. La gent es reunia a la porta de l'església i cantava cançons tradicionals.