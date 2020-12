Girona, capital de la blockchain: una nova tecnologia de la revolució digital

Tret de sortida a un projecte que ha de convertir la ciutat de Girona en un puntal de la revolució digital. El parc científic de la UdG serà la seu del Centre Blockchain de Catalunya. Es tracta d'un equipament centrat en la promoció de les tecnologies descentralitzades (DLT) per tal d'aconseguir una completa digitalització del territori.

Es tracta d'una iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona que té com a objectiu impulsar l'ens com a espai de difusió, recerca i desenvolupament d'aquesta incipient tecnologia, basada en la cadena de blocs i popularment coneguda com el sistema dels bitcoins, i convertir Catalunya en referent per a l'atracció d'empreses. Les cadenes estan dissenyades per evitar la seva modificació un cop una dada ha estat publicada utilitzant un segell digital.

Durant la presentació de la seu, aquest dimecres a la tarda, es van presentar també dos projectes de futur relacionats i que aspiren a rebre fons europeus: una facultat de Blockchain que se situaria al Parc Científic i el Blockchain Experience, un espai amb experiències visuals dedicat a aquesta tecnologia, que podria ubicar-se al xalet Soler de la carretera Barcelona, on hi ha previst crear-hi un Museu de les matemàtiques.

En l'acte de presentació, el conseller de el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va apuntar que Girona ja és un referent tecnològic. El director del Centre Blockchain Catalunya, Quirze Salomó, va comparar la tecnologia per a la digitalització al que va significar el vapor per a la revolució industrial. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que l'aposta per aquest centre és conjunta entre JxCat, Guanyem i el PSC i ERC. La vicepresidenta primera de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, va parlar de la tecnologia com a «emergent i disruptiva». El rector de la UdG, Quim Salvi, va apuntar que ben aviat, la claus dels territoris serà «la gestió del coneixement».

Suport de les empreses tecnològiques

L'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, va fer explícit ahir mateix el seu suport a la implantació del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) a la ciutat de Girona.

L' entitat va explicar que estat, des del primer moment que se la va requerir per part de l'Ajuntament de Girona, al costat de l'ens municipal per "aconseguir que la ciutat aculli aquesta important infraestructura tecnològica".

També va voler deixar palès que des de l'AENTEG creiu que "és totalment imprescindible que el sector privat empresarial estigui implicat, no només en la gestió i en el seguiment del projecte un cop aquest ja hagi reeixit, sinó també en la mateixa gènesi i concepció del projecte".

El que novolen "de cap manera és que aquest centre pugui acabar esdevenint un consumidor net de recursos públics" de manera permanent, i considera que només amb "la implicació de les empreses des de bon principi, es pot garantir que a la llarga serà autosostenible i que generarà riquesa per al territori."