Girona encarrega una auditoria externa per avaluar la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora

Girona encarregarà una auditoria externa per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu de l'Ajuntament és tenir una radiografia actual de les línies per saber si cal fer-hi millores. En paral·lel, dins el pla per combatre el frau elèctric i els talls de llum, també es tirarà endavant la sectorització dels dos carrers que hi ha pendents (el Castanyer i el Roure).

Els veïns critiquen que els talls són constants i de fet, la Font de la Pólvora és un dels tres barris catalans que avui ha denunciat "maltractament" per part d'Endesa. La companyia, però, assegura que la xarxa està en bon estat, diu que aquest 2020 s'han arribat a fer més de 1.300 inspeccions al barri i que els talls es deuen a connexions irregulars.