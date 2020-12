El Gran Circ de Nadal arriba a Girona amb una "programació única" entre les restriccions de la covid-19

El Gran Circ de Nadal de Girona comença aquest divendres les catorze funcions previstes en cinc dies amb una "programació única" d'artistes, tal com ha detallat el seu director, Genís Matabosch. De fet, Matabosch ha recordat que la gran majoria de circs de Nadal que es fan a Europa s'han suspès a causa de la pandèmia i això ha permès als promotors gironins poder contractar artistes de primer nivell.

Aquest 2020 hi haurà vuit atraccions amb 25 artistes internacionals. Tots els participants de l'espectacle ja han arribat a Girona i s'han sotmès a una prova PCR per garantir la seguretat de l'espectacle. Enguany l'espectacle es titula 'Adrenalina' i per això preveu oferir als espectadors "emocions fortes" a través de les atraccions programades.

El pavelló de Fontajau de Girona acull per setè any consecutiu el Gran Circ de Nadal que aquest any es farà entre el 25 i el 29 de desembre. Enguany, el director del circ, Genís Matabosch, ha afirmat que hi haurà una "programació única" perquè la majoria de circs de Nadal que es fan a Europa s'han cancel·lat a causa de la pandèmia. Això ha permès la contractació de diverses estrelles dels circs més importants.

En aquesta 7a edició del circ gironí hi haurà vuit atraccions amb 25 artistes internacionals, que provenen de set països diferents. En destaquen artistes com els Hell Riders, de Colòmbia i Paraguai. Aquests sis motoristes realitzaran piruetes amb les seves motos dins d'una esfera metàl·lica.

Els espectadors també podran veure el duo ucraïnès El Beso, que realitzaran un espectacle d'acrobàcies amb un pal aeri. Habitualment, aquest tipus d'atraccions estan formats per un sol artista, però en aquest cas la parella realitza diverses piruetes a l'aire. Un altre duet que participarà en el Gran Circ de Nadal de Girona és el Duo Solys. Format pel cubà Hèctor Izquierdo i la francesa Tatiana Çolaquy, la peculiaritat dels dos acròbates és que és la dona qui aguanta el pes de totes les figures i l'home que s'enfilarà a sobre.



Un espectacle més reduït i sense pausa

L'espectacle durarà una hora i mitja, a diferència de les més de dues hores que durava anys enrere. Fins ara es dividia l'espectacle en dues parts i el públic tenia una pausa de vint minuts per anar a la zona de bar i comprar crispetes. A causa de les restriccions sanitàries, aquest any s'ha optat per suprimir el servei de bar i també eliminar la pausa. Tampoc es permetrà l'entrada de beguda i menjar al recinte.

Per altra banda, el circ s'ha adaptat a la normativa sanitària amb dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos del circ i també ha senyalitzat els circuits d'entrada i sortida. A més, a part d'utilitzar les dues entrades frontals habituals al pavelló, aquest any també s'han habilitat dues entrades laterals més per evitar aglomeracions de gent als accessos.

La sortida dels espectadors es farà per unes portes diferents a les d'entrada. A més, entre funció i funció un equip desinfectarà cada cadira del pavelló per garantir que el públic gaudeix de l'espectacle amb totes les garanties sanitàries

L'aforament del Gran Circ de Nadal està limitat a 1.000 espectadors a causa de les restriccions. Es tracta d'una cinquena part de l'aforament total que té el pavelló de Fontajau. Per altra banda, els 25 artistes internacionals ja s'han fet proves PCR per garantir que no estaven contagiats del virus.



Un espectacle només per al públic del Gironès

El Gran Circ de Nadal comptarà amb catorze funcions repartides en els cinc dies que durarà la setena edició. Tot i així, l'espectacle tan sols serà accessible per als habitants del Gironès, ja que la normativa sanitària impedeix sortir de la comarca durant les festes de Nadal si no és per anar a treballar o visitar un familiar. És per això que Genís Matabosch ha animat als habitants de la comarca a anar a veure el circ de Nadal, aprofitant la programació excepcional que té aquest any. Habitualment, el circ de Nadal registrava entre 17 i 19.000 espectadors anuals.