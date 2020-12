Un ferit amb cremades greus en l'incendi d'un local a Girona

Una persona ha resultat ferida amb cremades de gravetat en l'incendi d'un local situat en la part posterior d'un bloc de pisos de la plaça Grup Germans Sabat de Girona. Els Bombers van rebre l'avís divendres a la nit, a les 21.59 hores. A l'arribada dels efectius, cinc dotacions, van trobar la víctima a l'exterior, a la plaça. Va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques i evacuat amb helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron. A l'interior del local, d'uns 50 metres quadrats, hi havia molt material que es va anar retirant a l'exterior per facilitar l'extinció. El foc va quedar controlat a les 22.24 hores. Els locals del costat no van quedar afectats. Es van ventilar i revisar els pisos, ja que l'escala havia quedat afectada pel fum.

Poc després de les 23 hores, una quinzena de veïns que havien estat evacuats van poder tornar als seus domicilis. Els Bombers van inspeccionar els pisos dels sis veïns que s'havien confinat a l'interior dels seus habitatges. A més dels Bombers, es van desplaçar al lloc dotacions dels Mossos i de Policia Local, així com 5 ambulàncies del SEM.