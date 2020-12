Girona farà una auditoria per avaluar la xarxa elèctrica a Font de la Pólvora

Girona encarregarà una auditoria externa per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu de l'Ajuntament és tenir una radiografia actual de les línies per saber si cal fer-hi millores. En paral·lel, dins el pla per combatre el frau elèctric i els talls de llum, també es tirarà endavant la sectorització dels dos carrers que hi ha pendents (el Castanyer i el Roure). Els veïns critiquen que els talls són constants i de fet, la Font de la Pólvora és un dels tres barris catalans que ahir va denunciar «maltractament» per part d'Endesa. La companyia, però, assegura que la xarxa està en bon estat, diu que aquest 2020 s'han arribat a fer més de 1.300 inspeccions al barri i que els talls es deuen a connexions irregulars.

L'Ajuntament de Girona ha engegat els tràmits per encarregar una auditoria sobre la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. Serà una diagnosi que farà una empresa externa. Tot i que un informe d'Indústria ja va concloure que les línies no tenien deficiències, l'Ajuntament vol tenir un document actualitzat –el de la Generalitat, és d'abans de les municipals– per analitzar la causa dels talls de llum que pateix el barri. És a dir, si el problema deriva de l'estesa elèctrica o bé del frau i les connexions il·legals.

De fet, els mateixos veïns de la Font de la Pólvora ja havien demanat que es fes aquesta auditoria a través d'una moció ciutadana aprovada amb el suport de tots els grups de l'oposició (aleshores, Guanyem, PSC, ERC i Cs) i l'abstenció de l'equip de govern de JxCat.

En paral·lel a l'auditoria, el consistori també avança amb el pla per combatre el frau elèctric i els talls de llum al barri. Ja s'ha acabat la sectorització del carrer Avellaner (on hi ha cinc comunitats de veïns) i ara començarà la dels carrers Castanyer i Roure (amb tres i cinc comunitats, respectivament). Són els dos últims que queden per fer.

Entitats veïnals dels barris de Sant Roc (Badalona), Culubret (Figueres) i Font de la Pólvora (Girona) adverteixen que fa anys que pateixen talls de llum diaris «per culpa de la deixadesa» de la companyia distribuïdora, Endesa. Ho van denunciar ahir en una roda de premsa conjunta amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), en la qual també va participar l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, davant de la seu central d'Endesa a Barcelona. Segons recullen en un comunicat, els talls són «generalitzats i en molts casos diaris per culpa del mal estat de la xarxa i la manca d'inversió, amb la conseqüent vulneració de drets bàsics de les famílies afectades». Les entitats exigeixen responsabilitats a Endesa i la implicació de les administracions.

Els veïns van lamentar el «maltractament» que pateixen per part d'Endesa i la «desesperació» per la «manca de resposta» de la companyia. Les entitats denuncien que els talls «fa anys que afecten la vida de les veïnes, que no poden comptar amb un subministrament regular» i que activitats quotidianes com «cuinar, dutxar-se, estudiar o escalfar-se són missió impossible per culpa dels talls diaris que poden allargar-se durant hores».

Les entitats assenyalen que aquests talls no són «fets aïllats», sinó «una demostració de la nul·la responsabilitat d'Endesa en les seves tasques d'obligat compliment pel que fa al manteniment i el bon estat de la xarxa» i exigeixen a la companyia «solucions estructurals». Mentre no les ofereixin, reclamen que no es talli el subministrament elèctric a cap veí en ple hivern.