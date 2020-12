Mor Pere Tubert, expresident i gran impulsor de Mifas

Pere Tubert, que fou president de Mifas des del 1982 fins al 31 de desembre de 2013, va morir la Nit de Nadal als 67 anys.



Tubert ja fou un dels fundadors de Mifas l'any 1979, una entitat pionera que es va crear per fomentar la integració laboral i personal de les persones discapacitades. Al llarg dels anys va anar creant un seguit d'empreses que donaven feina a persones que, abans de la seva fundació, només podien sobreviure gràcies als subsidis. La gestió dels aparcaments de les zones blaves va ser una de les primeres activitats.



Pere Tubert era una persona tenaç, incansable a l'hora de lluitar contra els nombrosos obstacles que es va trobar a la seva vida, tant en l'àmbit personal com en el professional. Al final, a les acaballes de 2013, va deixar la presidència de Mifas "cansat d'una política que menysprea".



Després d'anys de treball i de lluita, va rebre un cop molt dur quan l'Ajuntament de Girona, amb Carles Puigdemont d'alcalde, va retirar la concessió dels aparcaments a Mifas en benefici d'una empresa de Madrid. Tubert, però, ja havia consolidat una entitat capdavantera com Mifas.





Ahir al vespre ens va deixar en Pere Tubert, president de l'Associació MIFAS. Un lluitador i reivindicatiu incansable que ha dedicat tota una vida a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física. Descansa en pau, Pere, ens acompanyaràs sempre en els nostres cors. pic.twitter.com/M6IhDkC1KZ — Grup MIFAS (@GrupMifas) December 25, 2020