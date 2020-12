Bústies dels Reis d'Orient amb circuits i distància de seguretat a Girona

Circuit d'entrada i sortida i distància de seguretat per prevenir la covid-19. Però les cartes per a Ses Majestats arribaran, també aquestes festes, als Reis d'Orient. L'Ajuntament de Girona ha repartit bústies a dotze espais dels diferents barris perquè els infants de la ciutat hi dipositin les cartes. Custodiades per patges reials, s'estaran en aquests punts fins al 5 de gener. En paral·lel a aquestes, les entitats i associacions de veïns posaran més bústies a vuit espais itinerants de la ciutat. "Des del govern de Girona, i des dels Manaies, hem estat en contacte amb Ses Majestats i hem acordat que la màgia arribaria a tots els barris de la ciutat per apropar-la a tothom", diu el vicealcalde i regidor de Cultura Quim Ayats.

El vicealcalde recorda que totes les activitats que s'han programat per aquest Nadal s'han adaptat als protocols de seguretat arran de la covid-19. I en el cas de l'entrega de cartes, Ayats precisa que "per tal de mantenir la distància de seguretat" per prevenir la pandèmia, hi haurà "un circuit d'entrada i sortida" a cadascun dels punts on s'han instal·lat.

Els horaris perquè els infants lliurin les seves cartes –i aquells qui vulguin, també deixin el xumet- van des de les onze del matí a dos quarts de dues, i des de les quatre de la tarda a dos quarts de set. Entre avui i el cinc de gener, els dos únics dies en què no es podran dipositar cartes seran el 31 de desembre i Cap d'Any.

Les bústies reials s'han situat a l'entrada de l'Ajuntament de Girona; a la biblioteca Just M. Casero, al barri del Pont Major; al centre cívic Santa Eugènia; a la biblioteca Carles Rahola, al barri de l'Eixample; a la biblioteca Ernest Lluch, al barri de Pla de Palau-Sant Pau; al número 27 de la rambla de Xavier Cugat, al barri de Fontajau; al complex esportiu GEiEG de Sant Narcís, en el marc del Lleuresport; als locals socials de Montjuïc i de Sant Daniel; al centre cívic Onyar, al barri de Vila-roja; a la biblioteca Antònia Adroher, al barri de Taialà, i al Mas Abella, al barri de Palau.

Itinerants a vuit punt més

La confraria dels Manaies de Girona, en col·laboració amb l'Ajuntament, s'ha encarregat d'organitzar la ubicació de totes les bústies en aquests punts fixos. I com cada any, les entitats i associacions veïnals també en repartiran d'itinerants. En aquest cas, a vuit punts diferents de la ciutat.

Avui, les bústies es troben al centre cívic Pedret. Demà, estaran a la plaça del carrer del Cervino, a la zona de Taialà, Germans Sàbat i Domeny. Dimecres a la plaça de Miquel de Palol. Dijous serà el torn de l'institut Narcís Xifra i Masmitjà, al barri de Pont Major. El dia 2 de gener, les bústies es trobaran a la plaça de la Ciutat de Figueres, al barri de Montilivi. El dia 3, a la cantonada del carrer d'Empúries amb el passeig de Ramon Berenguer II, 'Cap d'Estopes', al barri de Sant Narcís. El dia 4, al local social de Vista Alegre i finalment, el dia 5, a la plaça de la Independència, al barri del Mercadal.

En tots els casos l'horari perquè els infants dipositin les seves cartes per als Reis d'Orient serà de les onze del matí a dos quarts de dues de la tarda, i de les quatre a dos quarts de set de la tarda. El dia 5, però, l'horari serà només de matí.

A banda, aquest any els Reis d'Orient també posaran a disposició de tots els infants diversos recursos digitals a través del web de l'Ajuntament de Girona. Els nens i nenes podran enviar de forma telemàtica la carta amb la llista de regals i desitjos que vulguin demanar per aquestes festes; també podran llegir i escoltar una carta personal dels Reis d'Orient on expliquen que, tot i les dificultats, s'estan preparant per arribar a Girona el dia 5 de gener; cantar la cançó 'Visca els tres Reis', o descarregar material per pintar i per elaborar fanalets.