Concentració a Girona per denunciar la mort d'un exMENA que es va suïcidar

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant de la Delegació del Govern a Girona per denunciar la mort de Hamza Iouazgui, un exMENA que es va suïcidar la setmana passada.

La protesta, convocada per la plataforma Girona Acull, creu que la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) és "responsable" de la mort de Hamza perquè "aboca joves al carrer" i això els fa "perdre l'esperança". Per la seva banda, des d'Afers Socials afirmen que el jove va rebre acompanyament en tot moment i va participar en diversos programes per a joves migrats. Per això neguen cap responsabilitat i lamenten la mort del jove. En l'acte, alguns dels seus companys li han dedicat unes paraules.