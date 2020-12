Els Pastorets de Girona arriben a la 40a edició

Malgrat la pandèmia, els Pastorets de Girona s'han enfilat un any més damunt l'escenari del Teatre Municipal per representar la tradicional obra de Nadal.

Enguany, la companyia Grup Proscenium, dirigida per Joan Ribas, celebra quaranta anys de la primera funció estrenada el 1980. Per això, han volgut mantenir l'obra, que a causa de la situació sanitària es representa amb l'aforament limitat per garantir el distanciament social, i celebrar l'efemèride. El que també s'ha mantingut són les set representacions habituals. A partir d'avui, en queden quatre: el 30 de desembre i l'1, el 2 i el 3 de gener.