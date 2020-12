Any negre per als restaurants de Girona: la meitat, a la corda fluixa

Balanç catastròfic de l'Associació d'Hostaleria de Girona tant pel que fa als equipaments hotelers com als bars i restaurants. El 2020 passarà a la història per ser un any absolutament negre pel sector amb dades negatives i descensos de facturació i ocupació que, en molts casos, s'aventuren com a inassumibles. La pandèmia ha destrossat el futur de molts negocis. El president de l'Associació d'hostaleria, Josep Carreras, ha explicat que el servei de gestions econòmiques que té l'entitat ha rebut consultes de la meitat dels associats. O bé per aconseguir un traspàs del negoci o bé per demanar informació o documentació per entrar en un concurs de creditors. L'Associació està integrada, actualment, per unes 200 empreses tant del món de la restauració com de l'hostaleria.

La patacada és monumental i sense matisos. Si a principis del segon trimestre d'aquest any Carreras preveia que entre un 10 o un 15% dels restaurants i bars acabarien tancats o amb un altre titular, ara eleva aquesta xifra a un 30 o 40%. «No hi ha hagut pràcticament cap de setmana on els restaurants hagin pogut treballar al cent per cent des de l'inici de la pandèmia», lamenta. En aquest sentit troba normal que els afectats tinguin «sobre la taula aquests plantejaments».

Pel que fa als hotels, l'ocupació que l'any 2019 va arribar a més del 75%, enguany s'ha quedat en un minso 25%. Molts hotels han estat mesos tancats (ara n'hi ha un terç d'oberts a Girona i rodalies) i altres han pogut atendre els pocs clients que han passat per la ciutat, ja fos per turisme, quan era possible, o per tancar algun negoci. O per alguna competició esportiva professional que no s'ha suspès. A més a més, en alguns casos els preus de les habitacions han estat més baixos del que sol ser habitual per intentar captar algun client. Alguns establiments hotelers però, han decidit tancar abans que oferir habitacions a preu reduït.

El representant del sector turístic gironí lamenta les mesures restrictives del Govern català i el perjudici que els ha provocat i que encara provoca avui en dia amb normatives que considera que no són eficaces. Josep Carreras recorda que es va obligar a tenir-ho tot tancat quasi 40 dies i que «s'ha demostrat que no va servir per res perquè ja tornem a estar malament».

En aquest sentit, lamenta que, ara, novament, el govern estigui apostant per unes mesures restrictives que «s'ha pogut veure que aquell cop no van anar bé». Assegura que impedir els sopars als restaurants i uns confinaments perimetrals canviant s que mareja a possibles clients estan enfonsant l'activitat econòmica que va sobreviure a aquella primera onada. «Queda demostrat que l'home és l'únic animal que ensopega dos cops amb la mateixa pedra», lamenta.

De cara a l'any vinent, Josep Carreras té clar que tampoc serà fàcil perquè molts possibles clients no tindran diners per gastar si han patit un ERTO o s'han quedat sense feina. Però vol tenir «esperances» i que serveixi per, gradualment anar remuntant pel que fa a l'ocupació d'habitacions i facturacions d'hotels i restaurants.

També té clar però, que si ara no hi ha més atur és perquè moltes empreses han activat un ERTO i després han d'esperar sis mesos per poder rescindir contractes. I lamenta que molts ho hauran de fer, ja que «si no ho fan, faran fallida». En aquest sentit, apunta que entre els mesos de març i maig «les xifres de l'atur faran por», quan hagi passat el mig any després de l'ERTO.

Confia però, que amb la recuperació que espera que es vagi produint gradualment, les empreses que tenien, per exemple, una determinada quantitat de treballadors i ara s'han quedat amb la meitat, a poc a poc tornin a anar contractant-ne i que les habitacions dels hotels recuperin els preus que tenien abans de la pandèmia. El somni que tot torni a ser com abans.